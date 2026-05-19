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賴清德捍衛我國現狀無台獨問題　美國務院：對台政策未變

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普日前在川習會後談及對台軍售與台灣議題，引發外界關注。對此，總統賴清德表示，捍衛中華民國現狀並沒有「台獨」問題，並強調台美安全合作與軍售，是維持區域和平穩定的重要嚇阻力量。美國國務院18日則回應表示，美國對台政策維持不變。

川普上周訪中期間與中國國家主席習近平會晤，會後透露雙方曾討論美國對台軍售問題。他表示，尚待處理的對台軍售案是「很好的談判籌碼」，自己可能批准，也可能不會批准。

川普同時指出，他不希望看到台灣走向獨立，而是希望維持現狀，並稱美國政策沒有改變。

賴清德捍衛台灣早已是主權獨立國家的現狀

在川習會後，賴清德於台北時間17日晚間透過臉書發文表示，在聽取國安團隊簡報後，他認為捍衛中華民國現狀並不存在「台獨」問題，中華民國台灣本身就是一個主權獨立的民主國家。

談及軍售議題時，賴清德表示，台美長期安全合作與軍售建立在《台灣關係法》基礎之上，這不只是美國對台灣的安全承諾，更是長期以來反制破壞區域和平穩定的重要嚇阻力量。

美國務院：對台政策不變

針對賴清德相關說法，以及外界關注美國是否將批准新一輪對台軍售，美國國務院一名發言人透過電子郵件以背景方式回應中央社表示，「如同國務卿所言，我們的對台政策保持不變。」

白宮則表示，相關問題可直接參考川普的公開發言。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前陪同川普訪中時接受媒體訪問，也強調「直到今日，美國在台灣議題上的政策沒有改變」。

此外，美國多位跨黨派國會議員近期也持續表態，認為華府應繼續向台灣提供武器。

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