川普：原定今對伊朗發動攻擊　應中東國家要求暫緩

記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗和平談判陷入僵局之際，美國總統川普18日表示，應卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等中東國家領袖要求，他已下令延緩原定周二（19日）對伊朗發動的軍事攻擊，但若無法達成可接受協議，美軍將立即恢復攻擊準備。

▲美國總統川普。（圖／路透）



中東國家請求延後恢復軍事行動

川普日前才警告伊朗，若德黑蘭當局不盡快與美國達成和平協議，「他們將會蕩然無存」。外電指出，美伊雙方雖於4月8日同意停戰，但後續談判停滯，零星衝突仍持續發生。

川普18日下午在自家社群平台Truth Social發文表示，卡達、沙烏地與阿聯領袖近期向他請求，希望美方延後原定對伊朗的軍事行動，理由是目前各方正在進行嚴肅談判，認為仍有機會達成一項可被美國、中東國家及其他地區接受的協議。

川普重申底線

川普強調，「重要的是，這項協議將包括伊朗不能擁有核武！」

川普表示，基於對中東盟友的尊重，已指示美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）及美軍，「我們不會執行原定明天對伊朗的攻擊」。

不過，川普也同時下令，一旦談判失敗或無法達成可接受協議，美軍必須隨時做好準備，在接獲通知後第一時間，對伊朗展開「全面且大規模的攻擊」。