陸女出國玩「沒錢買回程機票」　大鬧吉隆坡機場被抬走

▲女子未持有效機票硬闖自動通關閘門，遭抬離現場。（圖／翻攝自Threads）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸一名女遊客在4月30日與友人入境馬來西亞旅遊，沒想到在5月16日這天，她身上沒有足夠的錢購買回程機票，在未持有效機票的狀態下強行闖入吉隆坡國際機場（KLIA）管制區域，遭執法人員抬離現場。這名女子已遭到逮捕，面臨最高2年監禁。

陸女闖管制區 被抬離現場

新海峽時報、星洲網等報導，根據吉隆坡國際機場警方17日的聲明，事發地點位於吉隆坡國際機場第一航廈國際出境C登機門，時間約為16日下午1時35分。據信這名女子在未持有效機票的狀態下硬闖自動通關閘門，且對工作人員的查驗表現出攻擊性行為。

一段在社群平台Threads流傳的影片顯示，女子與工作人員發生肢體衝突，拒絕配合、情緒激動，不斷尖叫，高喊「不要」、「不要推我」，一度倒在地上，結果遭4名女輔警合力抬走。

出國旅遊 卻沒錢買返程機票

調查發現，這名女子是在4月30日與友人一同入境馬來西亞旅遊，卻因身上的錢不夠支付回程機票，這才選擇硬闖，最終被逮捕。

針對這起事件，吉隆坡國際機場警區主任拉威助理總監表示，警方已援引1959年禁區及禁地法令第7條文展開調查；在此條文下，任何人在未獲授權或許可的狀態下，擅自闖入、逗留或在禁區內進行違規行為，將視為違法，一旦罪成將面臨1000令吉罰款，或最高2年監禁，或兩者併罰。