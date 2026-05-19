普丁今訪北京！俄中關係攀「前所未有高峰」　將簽40項協議

▲ 普習將於北京會晤。（資料照／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁19日至20日應中國國家主席習近平邀請，赴北京展開為期2天的國事訪問。此次訪問適逢《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年，雙方預計簽署約40項合作文件，涵蓋工業、交通及核能等多個領域。

根據俄國《衛星通訊社》，克里姆林宮外交事務助理烏沙科夫（Yury Ushakov）透露，普習將先就雙邊最核心、最敏感的議題進行深度會談，隨後擴大為39人出席的全體會談，20日再以非正式形式進行交流。普丁訪問期間也將與國務院總理李強單獨會面，聚焦貿易與經濟合作。

聚焦能源合作 原油出口暴增35%

能源合作是此次訪問重頭戲，烏沙科夫指出，俄中油氣合作細節將由領導人及相關負責人親自商議，也將討論「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia-2）天然氣管線計畫。他提到，今年第一季俄羅斯對中原油出口量較去年同期大幅增長35%，達3100萬噸。

外交成果方面，雙方領導人將共同簽署「建立多極世界與新型國際關係」聯合宣言及強化戰略夥伴關係的聯合聲明，克宮稱其為具綱領性意義的重要文件。

普丁：俄中合作不針對第三方

普丁出訪前發布的影片聲明中強調，俄中關係建立在相互尊重與平等互利基礎之上，雙方協力捍衛《聯合國憲章》精神，並在上海合作組織、金磚國家等多邊機制中積極協調立場，「俄中合作不針對任何第三方，致力追求和平與共同繁榮。」

烏沙科夫也表示，俄方外交立場與北京高度契合，在多項議題上甚至完全一致，強調兩國關係已攀上「前所未有的高峰」。他同時指出，普習今年還將於上海合作組織在吉爾吉斯首都比什凱克的峰會、新德里金磚國家峰會及深圳APEC峰會三度會面。