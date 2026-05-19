致命「漢他病毒、伊波拉」雙重爆發　WHO示警：全球新危機　

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）年度決策大會正式揭幕，世衛秘書長譚德塞在會中嚴正示警，當前剛果民主共和國爆發的新一波伊波拉（Ebola）疫情，以及荷蘭籍國際郵輪「洪迪斯號」（MV Hondius）的罕見漢他病毒疫情，正是這個危險且分裂時代的最新縮影，雙重致命病毒同時爆發，已對全球構成全新危機。

與此同時，這波引發恐慌的郵輪漢他病毒疫情也已正式攻陷北美。加拿大衛生部證實，一名曾搭乘該郵輪的70多歲旅客採檢呈陽性反應，成為北美首例確診個案，且該病毒株屬於極為罕見、具備「人傳人」能力的安地斯病毒株（Andes strain），引發各界高度關注。

致命伊波拉、漢他病毒雙擊 譚德塞：世界正處於動盪時代

世界衛生大會（WHA）在日內瓦召開，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在開幕致詞中神色凝重地表示，世界正面臨多重考驗，剛果的伊波拉疫情已被世衛宣布為國際公共衛生緊急事件，而「宏迪烏斯號」郵輪的漢他病毒集體感染，更是雪上加霜。

譚德塞直言，「從衝突、經濟危機到氣候變遷和援助削減，我們生活在一個艱難、危險且分裂的時代。」這兩起致命疫情絕非偶然，而是整個動盪世界中最新的幾場危機，全球公共衛生架構正面臨嚴峻挑戰。

▲剛果民主共和國爆發伊波拉疫情。（圖／路透）



罕見「人傳人」漢他病毒株攻陷北美 郵輪釀10例確診3死

就在全球繃緊神經之際，漢他病毒肺症候群（Hantavirus Pulmonary Syndrome）已跨越海洋進逼北美。加拿大公共衛生局證實，上週從該郵輪返回境內的4名加拿大籍旅客中，一名來自育空地區（Yukon）的70多歲長者在複驗後確診。目前該名患者已在維多利亞（Victoria）住院治療，其餘同行者也全數接受嚴密隔離。

截至目前，這起郵輪集體感染事件已累計10起確診或極可能病例，並奪走3條人命。傳染病專家指出，這波疫情之所以棘手，是因為涉入了特殊的「安地斯病毒株」，這是目前已知唯一能夠透過密切接觸在「人與人之間傳播」的漢他病毒株。

雖然美國疾病管制與預防中心（CDC）強調，目前在內布拉斯加州（Nebraska）國家隔離中心與亞特蘭大（Atlanta）艾文理大學醫院（Emory University Hospital）接受監測的美國旅客尚未出現症狀，但全美仍有約36人正接受居家健康監測，社會恐慌感不斷升溫。

美國、阿根廷相繼退出 世衛預算暴跌

諷刺的是，在全球急需攜手對抗雙重病毒危機的時刻，負責掌舵的世衛組織卻正處於內部崩解的危機中。美國總統川普（Donald Trump）在2025年1月重返白宮首日便遞交退出世衛的通知書，阿根廷隨後也宣布跟進，這讓世衛的財務狀況陷入前所未有的困境。

瑞士衛生部長鮑姆-施奈德（Elisabeth Baume-Schneider）在大會上揭露，世衛組織的預算已遭慘砍約21%，面臨近十億美元的資金缺口，導致數百個工作職缺被裁撤、防疫計畫被迫縮減。

對此，西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）在驚喜現身大會演說時，痛批當前國際社會充斥著「利己主義的大流行」，甚至連捍衛常識都變成了一種叛逆。他強調，面對這波跨國的新疫情危機，「保護他人就是保護自己最好的方法，沒有任何一個國家能單打獨鬥拯救自己。」