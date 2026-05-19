車震「脫到一半」被抓包　大馬情侶遭鞭刑4下

▲大馬情侶因為「沒錢繳罰金」且不想坐牢，主動向法官請求改判伊斯蘭教法鞭刑。（圖／翻攝自Harian Metro）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞登嘉樓州（Terengganu）一對年輕情侶因為在車內衣冠不整，遭控企圖進行婚外性行為，兩人在法庭上認罪後，竟然因為「沒錢繳罰金」且不想坐牢，主動向法官請求改判伊斯蘭教法鞭刑。法官最終裁定，判處兩人各4下鞭刑。

後座衣冠不整被抓包 情侶深夜「準備車震」遭逮

根據馬來西亞媒體報導，這起事件發生在去年12月4日晚間10時45分左右。現年25歲的男子沙米（Muhammad Syahmi Faris Latif）與23歲的女友哈菲卡（Hafiqah Qurratu Aini Azlan），在馬江區（Marang）一棟建築物後方落網。

指控內容指出，當地執法人員巡邏時，發現兩人正待在一輛汽車內，且全身上下「衣冠不整」，顯然正在為非婚性行為做準備，隨即將這對情侶逮捕歸案。

哭窮繳不出罰金 兩人認罪「主動求鞭刑」

兩人隨後被依《2001年伊斯蘭刑事罪行法令》第29條文「企圖進行婚外性行為」起訴。根據該法令，一旦罪名成立，最高可處5000令吉（約台幣4萬元）罰金、或最高3年監禁、或最高6下鞭刑，亦可併科上述處罰。

登嘉樓伊斯蘭高階法院開庭審理時，兩名被告均未聘請律師辯護，並在當庭聽取指控後坦承罪行。

令人意想不到的是，這對情侶隨後向法官表示，由於他們根本沒有錢支付高額罰金，為了避免被關進監獄，他們寧願選擇接受皮肉之苦，主動請求法庭執行伊斯蘭教法的鞭刑。

上訴期滿即執行 6月7日將在監獄公開挨鞭

登嘉樓伊斯蘭高階法院法官沙里爾（Nik Mohd Shahril Irwan Mat Yusof）在衡量兩人意願與罪行後，最終判處兩名被告各4下鞭刑。

法官隨後下令，待14天的上訴期限屆滿後，這項鞭刑處置將於今年6月7日，在馬江監獄（Penjara Marang）正式執行。本案公訴程序則由登嘉樓伊斯蘭檢察署副伊斯蘭檢察官負責辦理。