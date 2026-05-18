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宜得利「低價神話」失靈　撤店陷苦戰！日媒：遭無印良品逆勢壓制

▲▼北京無印良品店面。（圖／路透）

▲北京無印良品店面。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本兩大居家品牌無印良品、宜得利近年業績呈現明顯分歧，前者營收與市值持續成長，後者則受人口減少、通膨與海外撤點影響承壓，兩者在家具與生活雜貨市場競爭中勝負逐漸浮現態勢更趨明確分析。

日本媒體《ITmedia Business Online》分析，兩大居家生活品牌無印良品與宜得利近年走向明顯分化。無印良品所屬良品計畫持續維持成長動能，不僅營收穩步上升，海外市場表現亦亮眼；相較之下，宜得利則面臨需求降溫與經營壓力，成長動能明顯放緩，兩者在資本市場上的評價差距也隨之擴大。

報導指出，宜得利過去憑藉「製造到銷售一條龍」的SPA模式，以低價策略迅速擴張，並透過東南亞等海外設廠壓低成本，一度成為家具市場龍頭。不過，隨著家具需求萎縮，加上人口減少與物價上漲壓縮消費力，逐漸增加其營業壓力，特別是在中國市場出現門市收縮與撤點潮，海外布局明顯受挫。

▲▼位於上海的宜得利家居。（圖／達志影像）

▲位於上海的宜得利家居。（圖／達志影像）

反觀無印良品則持續強化品牌價值，從創立初期以「反對過度消費」為核心理念出發，建立極簡、無多餘裝飾的產品風格，逐步延伸至食品、生活雜貨與家具領域。報導指出，這種「極簡美學」不僅在日本國內獲得穩定客群，也在中國市場重新獲得年輕族群青睞，帶動門市規模擴張至400家以上。

在產品策略上，宜得利雖積極拓展非家具領域，包括寢具、餐具甚至家電，試圖對抗家具市場萎縮，但是除了便宜以外，仍難以建立穩定品牌辨識度。相較之下，無印良品則以一致性設計與品質形象強化消費者信任。

部分日本消費者甚至直言，宜得利商品雖然便宜但品質不一，有如「抽盲盒」，而無印良品則勝在穩定與安心感。

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