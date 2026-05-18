45歲大叔強娶6歲女童！他喊「沉默=願意嫁」　當局：9歲才能圓房

▲塔利班當局近日頒布長達31頁的新法，正式將「童婚」合法化。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

阿富汗在幾個月前將「家庭暴力合法化」，這次塔利班政權再度頒布了一項震撼國際的極端法令。根據外媒綜合報導，塔利班官方已正式承認「童婚」的合法性，並針對「未婚處女」制定了一系列令人髮指的荒謬指引，允許成年男性迎娶未成年女童。

這份長達31頁、名為《夫妻分離原則》（Principles of Separation Between Spouses）的官方文件，近日被阿富汗獨立媒體《Amu TV》踢爆。內文不僅詳細規範了童婚的合法步驟，更包含了母乳餵養、強迫分離、割禮、通姦等極具爭議的條文，徹底將剝奪女權的行為「法制化」。

沉默就是「願意嫁」？新法剝奪女童自主權

在這份荒謬的法規中，塔利班當局明文規定，未成年女童可以與任何成年男子結婚。雖然條文中聲稱，女童在「發育（青春期）之後」，若取得法院命令可以訴請離婚或撤銷婚姻，但在塔利班掌控的司法系統下，這幾乎是不可能的任務。

更令人心碎的是，新法規定在婚配過程中，只要雙方背景「門當戶對」且「聘金適當」，且女童在被詢問時保持「沉默」，該婚姻就會被官方視為「預設同意」而強制生效。

此外，新法也剝奪了父親與祖父的專屬決定權，允許其他親屬來安排未成年子女的婚事。官方僅給出一個微弱的免責條款，稱如果監護人被認定為「虐待、精神失常或道德敗壞」，這場病態的婚姻才可能被宣告無效。

廢除最低婚齡！45歲大叔娶6歲童

自2021年塔利班重新奪取阿富汗政權以來，便逐步摧毀過去20年建立的女權體制。他們直接廢除了2001年西方進駐後所設立的「16歲最低結婚年齡」限制，改由極端保守的伊斯蘭教法（哈乃斐學派）來判定，只要女童身體發育進入青春期，就被視為達到「適婚門檻」，完全無視女孩本身的意願。

法規落實後的荒謬亂象層出不窮。阿富汗一名45歲的男子強娶了一名年僅6歲的女童，由於這起案件手段過於惡劣，連塔利班軍警都出手介入將該名男子逮捕。

然而，當局最終給出的判決卻讓國際社會傻眼，塔利班並未廢除這段婚姻，而是下達了一道驚悚的命令：要求該名男子必須「等到女童滿9歲」，才可以把她帶回家「圓房」。

賣女兒換糧食！經濟崩潰下的「沃瓦爾」人口販運

根據國際組織「Girls Not Brides」的統計數據顯示，阿富汗有高達28.7%的女孩在18歲前結婚，有9.6%的女童在年滿15歲前就步入婚姻。聯合國去年的報告更指出，在塔利班系統性的壓迫與經濟封鎖下，阿富汗的童婚與強迫婚配率暴增了25%。

除了體制壓迫，生存危機也是推動童婚的元凶。一位生活在阿富汗農村的維權人士接受《阿富汗時報》（The Afghan Times）採訪時悲痛表示：「我們村子裡有太多家庭，因為生計無著，被迫把親生女兒賣掉換錢。沒有人能伸出援手，大家真的走投無路了。」

這種在塔利班掌權後日益猖獗的惡習，在當地被稱為「沃瓦爾」（walwar）。這些年幼的女孩被當成商品，根據外貌、健康狀況以及教育程度被層層貼上標籤，最後像人口販運一樣被交易換取現金，成為家庭換取糧食的犧牲品。

活在黑暗中的隱形人：禁出聲、禁露臉的窒息日常

如今在阿富汗，女性形同被抹去了社會存在。塔利班政府規定，女性在公共場合絕對禁止發言，甚至連臉部都不能暴露，外出必須穿著覆蓋全身的厚重罩袍。

為了防堵女性集會或尋求心理互助，塔利班更全面封殺了女性過去能短暫喘息的社交場所，包括健身房、女性專屬公共澡堂，甚至連美容院都遭到強制關閉。



更多鏡週刊報導

京都繼父「公廁掐死11歲繼子」棄屍荒野藏3週 殺人動機曝光

川習會「恐談得非常差」 學者看一訊號喊不尋常：會後竟直奔天壇

薛仕凌涉閃兵今出庭！檢方怒求刑2年6個月他首發聲 不只假血壓還靠2招延後入伍