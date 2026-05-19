川普訪中讓日本炸鍋！日媒憂「川普震撼」重演：台灣恐淪交易籌碼

▲美國總統川普在白宮會晤日本首相高市早苗。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普13至15日訪問北京，與中國國家主席習近平互動熱絡，甚至鬆口表示對台軍售議題可納入談判，引發日本政壇高度警戒。日本知名新聞工作者高橋浩佑透露，如今東京政界瀰漫一股「川普震撼」（Trump Shock）氣氛，擔憂美中關係重新靠攏，日本恐再度被排除在亞洲戰略重組之外。

因「台灣有事」議題而對中國採取強硬立場的日本首相高市早苗，更是首當其衝。

國際知名雜誌《外交家》（The Diplomat）刊登高橋浩佑針對這場川習會對日本影響之分析文，指出這場峰會讓日本聯想到1971年的「尼克森震撼」（Nixon Shock），美國前總統尼克森當年突然推動美中關係正常化，日本直到事後才得知消息。在超過半世紀後，東京再次擔憂，美中兩大強權可能繞過盟友，重新定義亞洲秩序。

報導指出，尤其高市早苗上任後，對中國態度明顯強硬，多次公開強調台灣安全與日本安全密不可分。她去年11月更表示，一旦台海爆發衝突，可能構成日本「存亡危機事態」。這番發言被北京視為踩到紅線，中日關係隨後迅速降溫，中國祭出減少航班、暫停日本水產品進口，以及收緊稀土出口等反制措施。

然而，高市內閣之所以敢持續對中國採取強硬立場，背後重要前提正是認為華府會全力支持日本與台灣。但如今，川普的態度卻讓東京開始不安。

▲日本政界擔憂，川普拉近與習近平的距離。（圖／路透）

川普訪中前曾在白宮受訪時表示，日本在台灣問題上的態度「有點太超前」，同時淡化台海爆發衝突的可能性。日本政界普遍解讀，川普對高市內閣的對台路線已開始感到不耐。更有消息指出，川普早在去年11月與高市通話時，就曾私下提醒日本「不要刺激中國」。

更令東京與台北警戒的是，川普訪中前曾公開表示，將與習近平討論未來美國對台軍售問題，事後更坦言雙方已「深入交換意見」。外界憂心，美方是否正逐步鬆動長年對台政策。

報導提到，美國自1982年提出「六項保證」後，始終承諾不會事先與北京協商對台軍售，並以《台灣關係法》維持台海戰略模糊。一旦華府開始就軍售問題與中國事前協調，亞洲各國恐視為美國對台政策重大轉向。

▲日本陸上自衛隊位於沖繩縣與那國島的駐地。（圖／達志影像／美聯社）

由於台灣位處第一島鏈核心，日本與駐日美軍長年將台海安全視為區域防衛關鍵。距離台灣僅約100公里的日本與那國島，一旦台灣落入中國戰略影響範圍，中國軍事力量將更直接逼近沖繩與日本西南群島，美軍嘉手納基地也將成為前線。

因此，日本政界近年普遍將「台灣有事」視為「日本有事」。如今，川普展現對北京更務實、交易式的態度，也讓東京開始擔憂，美日同盟是否不再是華府亞洲政策的核心原則，而是淪為美中大國交易的其中一項籌碼。

高橋浩佑認為，日本如今陷入兩難。一方面經濟仍高度依賴中國，另一方面安全又仰賴美國保護，若華府與北京逐步改善關係，但日本對中關係持續惡化，東京恐將面臨更嚴峻的戰略孤立風險。而對政治形象早已與「抗中挺台」綁定的高市早苗而言，未來不論轉向或堅持強硬路線，都可能付出沉重政治代價。