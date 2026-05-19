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伊朗揚言在「敵人不擅長領域」開闢新戰線　否認新領袖毀容或截肢

▲▼伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

▲伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）自2月28日後便神隱，從未露面。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

伊朗最高領袖穆吉塔巴（Ayatollah Mojtaba Khamenei）18日警告，如果戰爭狀態繼續下去，德黑蘭將準備在「敵人不擅長的領域」開闢新戰線。他強調，相關研究已經完成，而敵方在該領域經驗極少且極度脆弱。此外，據傳穆吉塔巴在2月28日攻擊中受到重傷，但伊朗嚴正否認，強調其傷勢並未嚴重到毀容或是需要截肢。

傷勢細節首度曝光

穆吉塔巴在2月28日的美以聯合空襲中受傷，他的父親、前任最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）更是在同一場攻擊中罹難。事發至今近3個月，穆吉塔巴始終未曾公開露面，外界對其傷勢眾說紛紜。

伊朗學生通訊社（ISNA）5月18日援引衛生部門官員消息，首度對外說明其傷況，稱他的傷勢並不嚴重，腿部接受了縫合處理，且不會造成容貌改變或肢體殘缺。然而自受傷以來，穆吉塔巴的所有對外表態均以書面形式呈現，由伊朗國家電視台人員代為朗讀，既無影像也無聲音，引發外界持續猜測其真實狀況。

伊朗衛生部官員透過ISNA透露，穆吉塔巴在事發當日被送往醫院時，傷情並未達到危及生命的程度。官員具體說明，醫療團隊針對多處傷口進行縫合，其中腿部是需要立即處置的部位之一。但官方強調，這些傷口不會留下毀容後果，也不涉及截肢風險。

革命衛隊聲稱奉命行事

就在外界持續關注其健康狀態之際，穆吉塔巴透過書面聲明向外界放話，揚言若戰事持續，伊朗準備好在敵方「毫無經驗且極度脆弱」的新戰線採取行動。

在穆吉塔巴缺席公開場合的這段期間，伊朗伊斯蘭革命衛隊對外堅稱，所有軍事行動均依照他的指示進行。這套「書面指揮」的模式雖在形式上維持了政權的指揮鏈，但始終無法提供任何視覺上的佐證，使得外界對於伊朗最高權力核心的實際運作狀況，仍充滿不確定性。

分析人士指出，政府透過正式書面聲明來展現統治延續性的做法，顯示當局有意管控外界對領袖健康問題的解讀空間。

揚言開新戰線對抗敵方

穆吉塔巴18日在其官方Telegram頻道上發表聲明，措辭強硬地警告，伊朗已完成準備工作，可以在對手「毫無經驗且高度脆弱」的領域啟動新的衝突面向。他在聲明中寫道，「若戰事持續，且符合我方利益，將予以啟動。」

川普第6度叫停空襲

就在穆吉塔巴發出這番警告的同一天，美國總統川普（Donald Trump）宣布取消原定於19日對伊朗實施的空襲計畫。川普在其Truth Social平台上表示，他接受卡達埃米爾塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德·本·沙爾曼（Mohammed bin Salman），以及阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德·本·扎耶德（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）三人的請求，決定暫緩動武，因為「嚴肅的談判正在進行中」。

根據Axios的統計，這已是自2月下旬衝突爆發以來，川普至少第6次延後或取消原定的打擊行動。

 

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