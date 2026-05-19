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日自民黨「安保三文件」修訂草案曝！　提議盡早部署攔截型無人機

▲▼日本自衛隊。（圖／路透）

▲日本自民黨針對《國家安全保障戰略》等3份安全保障相關文件的建議草案曝光。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

日本自民黨針對2026年底前修訂《國家安全保障戰略》等3份安全保障相關文件的建議草案，18日詳細內容曝光。草案以俄烏衝突帶來的戰場型態轉變為背景，呼籲日本應盡快部署「攔截型無人機」及「高功率能量武器」以強化防空體系，同時要求具備「至少以年為單位」的持續作戰能力，並研議以長射程導彈武裝新一代動力潛艇，藉此提升對敵基地的反擊能力。

國防預算方向明確但未訂數字目標

根據《共同社》報導，在國防預算規模方面，草案提到有必要參考北大西洋公約組織（NATO）提出的相當於國內生產毛額（GDP）3.5%的標準，但並未在文件中載明具體數值目標。

至於外界關注的修改「無核三原則」議題，儘管首相高市早苗在就任前曾表達意願，但此次草案仍未觸及，僅表述將進一步確保以美國核嚇阻力為核心的延伸威懾可信度。

無人機成主角建構飽和攻擊防禦體系

草案特別點出，隨著無人機大規模投入戰場已成當前衝突的主流模式，日本有必要建構一套「不單純仰賴昂貴攔截導彈就能承受大規模飽和式攻擊」的防禦機制。除了防禦用途，草案也考慮將無人機納入反擊能力的運用範疇，提出引進可遠端操控的無人機，並要求在日本國內建立量產基礎，同步積極投資人工智慧（AI）相關技術。

持續作戰能力強化考慮工廠國有化

在確保長期作戰能力方面，草案提出可將防衛裝備工廠收歸國有後再委託民間業者經營的方案，並要求完善相關法律，以提升突發事態下的緊急增產能力。

裝備出口範圍擬納入殺傷性武器

武器出口政策也在草案中有所調整，提出應將具有殺傷能力的武器，納入《自衛隊法》規定的無償轉讓對象範圍，顯示日本在軍備輸出政策上有意進一步鬆綁。

海峽危機催生新事態類型立法構想

草案另提及將制定設想經濟混亂情境的新事態類型認定制度，並研議相應的立法措施。分析認為，此舉與近期圍繞中東荷莫茲海峽實際上陷入封鎖、各方爭議日本是否應派遣自衛隊的討論密切相關，草案因此呼籲強化海上交通要道的防衛能力。自民黨計畫最快於6月上旬正式彙整提議，政府將以此為參考，在12月完成安保三文件的修訂作業。

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