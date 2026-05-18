為了省錢！忍痛穿不合腳鞋子　印尼16歲學生過世

▲印尼16歲少年因長期穿著不合腳校鞋導致感染惡化，最終不幸離世。（圖／翻攝自Kumparan News）

圖文／CTWANT

印尼近日發生一起悲劇，一名16歲男學生因家境清寒，長期穿著不合腳的鞋子上學，即使腳部因此疼痛、出現腫脹，也不願開口要求換新鞋，最後因傷口感染惡化，且未及時就醫不幸離世。

根據印尼媒體《Kumparan News》報導，16歲的曼達拉（Mandala Rizky Saputra）來自東加里曼丹省三馬林達市，一家人生活並不寬裕。母親拉特納薩裡平時靠擺攤維生，每月收入僅能勉強支撐家庭開銷。

據了解，曼達拉平常穿著45號鞋子，但實際卻穿著43號的校鞋。由於曼達拉長期穿著過小的鞋子，導致腳部出現腫脹與感染症狀，不過他知道家裡經濟吃緊，因此即使感到不舒服，也未主動要求買新鞋。更令人心疼的是，曼達拉在購物中心實習期間，因為需要長時間站立，還會在鞋內塞泡棉減輕疼痛，硬撐著完成工作與學業。

一開始，曼達拉只是腳部出現輕微不適，但他一直沒有就醫，直到4月25日，病情突然急轉直下，最終不幸離世。醫療人員初步研判，曼達拉的死因與腳部傷口引發的嚴重發炎感染有關。

曼達拉的母親拉特納薩透露，自己其實曾提議替兒子換鞋，但曼達拉總是拒絕換鞋，希望把錢留給家中日常開銷，「他不想增加家裡的負擔」。拉特納薩哽咽表示，自己無法給孩子更好的生活，甚至連一雙合腳的鞋子都買不起，讓她感到非常自責。

事件曝光後，印尼教育部副部長阿蒂普（Atip Latipuhayat）遺憾表示，經調查發現，曼達拉並未登記政府提供給弱勢學生的「智慧印尼計畫（PIP）」，坦言此制度仍有漏洞，未能及時幫助真正需要的孩子。

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