再批台灣奪晶片！　川普：若我早執政就「沒台灣的事」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前在白宮橢圓形辦公室接受專訪，再度對全球半導體產業開砲。他不僅大嘆美國晶片大廠英特爾（Intel）本該是全球最大的公司，更直接點名現今稱霸全球的晶片製造龍頭台積電（TSMC），直言如果他早點執政並實施關稅保護，英特爾就會包辦所有生意，「那就不會有台灣什麼事了」。

批關稅保護不力！ 川普：英特爾本該是全球最大

川普在接受《財星》訪問時，大談他的經濟開源策略與股權投資思維，並主動提及自己強勢介入英特爾營運的過程。川普指出，這家傳奇晶片大廠近年因市占率下滑、債務沉重而陷入掙扎，但這一切在看他眼裡，原本都是可以避免的。

川普不滿地表示，「英特爾現在本來應該是世界上最大的公司。」他將矛頭指向過去的關稅保護不足，宣稱如果當初在各家大公司開始把晶片從中國運過來的時候，他就是美國總統的話，他早就課徵高額關稅，進而保護英特爾。

點名台積電搶生意 狂言「若早課關稅就沒台灣的事」

在談到當前稱霸全球的晶片製造龍頭台積電時，川普更毫不避諱地指出，正是因為缺乏關稅這層保護盾，才讓美股與晶片生意外流。他直言，若當年及早祭出關稅，「英特爾現在就會包辦所有的生意，而且也不會有台灣的事了。」

川普在專訪中也得意地透露，英特爾執行長陳立武先前來拜訪他時，他便利用已編列但尚未撥付的聯邦晶片製造補助金作為籌碼，當場要求對方「免費給國家10%的英特爾股份」，雙方隨即在去年夏天談妥這筆價值約100億美元、實質為9.9%的股權交易。

川普隨後更讓助手向記者展示英特爾的股票走勢圖，炫耀這筆股權在短短8個月內，市值已暴增超過500億美元，藉此證實他的「強人交易策略」確實為美國大賺紅利。

不過，川普卻對外界的冷淡反應大吐苦水，抱怨根本沒有人記得他的付出，直接向記者埋怨，「我有因此得到功勞嗎？到底有沒有人知道我做了這件事？」

而當被問及美國政府未來會何時回收這筆對英特爾的投資、具體的「出場策略」為何？

川普則拋出他的計畫，老神在在地表示，只要事先向市場做好充分的溝通並表明意圖，他會在不影響股市、不讓股價崩盤的情況下，在一段時間內「慢慢分批賣出股份」來變現。