高市早苗抵達南韓！前往「李在明故鄉」進行日韓會談　禮物清單曝

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗今（19）日起程訪韓，上午從東京羽田機場出發，並於稍早抵達南韓大邱機場，預計下午前往慶尚北道安東，與南韓總統李在明進行會談，將聚焦能源安全、供應鏈韌性與中東局勢戰略合作。據悉，這也是繼今年1月李在明訪問日本奈良縣後，被視為延續日韓「穿梭外交」的一環。

▲日本首相高市早苗19日上午啟程訪韓前，在總理官邸召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

根據《日本放送協會》，高市早苗預計在南韓停留2天1夜，她於19日上午10時（台灣時間上午9時）出發前表示，當前國際情勢面臨中東緊張情勢升溫與印太戰略變動，提升美日韓合作的重要性，因此強調此次訪問將與李在明深入討論日韓雙邊關係未來方向，「期盼在能源與安全保障等領域取得具體成果」。

▲高市早苗搭乘專機訪韓，稍早已抵達大邱機場。（圖／達志影像／美聯社）

《韓聯社》指出，此次高市早苗造訪李在明的故鄉、慶尚北道安東市河回村，因此李在明將前往高市下榻飯店親自迎接，雙方將在飯店進行會談，展現韓方以「準國賓等級」的高規格接待。此次是李在明、高市早苗兩人之間第3次的正式會談，前兩次分別為去年10月亞太經合會（APEC）峰會，以及今年1月李在明訪日。

稍早，高市早苗搭乘的專機已於19日上午11時53分抵達大邱機場。中午12時09分，高市早苗下機，在鞠躬後向周圍揮手微笑問後，現場由南韓外交部次長金珍我迎接。大邱警察廳出動170名警力、20餘輛巡邏車、20餘輛警用摩托車在機場內外維持秩序。

會談聚焦日韓能源安全合作。雙方預計確認建立制度化協調機制，在中東局勢衝擊能源市場的背景下，推動原油與石油製品供應穩定，包括危機時期汽油、柴油等石油產品相互調度支援，並就輸出管制政策進行協調，以避免供應鏈斷裂風險。

▲2026年1月，李在明造訪高市早苗的故鄉奈良縣，兩人前往法隆寺。（圖／達志影像／美聯社）

同時，雙方也將就原油採購與能源備援機制展開合作討論，並納入日本提出的亞洲能源金融支援架構。日方先前已提出總額約100億美元規模的資金支援方案，用於強化亞洲地區能源韌性與原油供應穩定，南韓已加入相關框架，兩國將進一步細化合作方向。

會後預計將發表能源安全合作相關共同文件，內容涵蓋供應鏈穩定、危機應變機制及政策協調平台建立，並進一步推動「產業與通商政策對話」，使能源合作從個案協調提升至制度化機制。

在象徵外交層面，李在明也準備多項具文化意涵的禮品，包括將9個安東河回面具組合成木刻框的作品，象徵和諧與交流意涵，另有韓紙皮革包、紅參與白瓷月亮罐等傳統工藝品。