川普暫緩140億對台軍售！　紐時：台灣當籌碼「送習近平大禮」

▲ 川習上周於北京會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普15日結束北京川習峰會宣布，他暫緩批准一項價值約140億美元的對台軍售案，更稱其為與北京周旋「非常好的談判籌碼」，引發高度關注。《紐約時報》訪問的分析人士普遍認為，川普此舉無疑為中國國家主席習近平送上一份大禮。

川普接受《福斯新聞》採訪時明確表示，「我暫時擱置了這個決定，這取決於中國」，目前不清楚他要求北京提供何種回報。美方希望說服中方採取更多措施，促使伊朗重開荷莫茲海峽，川普會後也稱他與習近平討論伊朗問題，但具體細節未對外公開。

北京搶佔宣傳先機 官媒嗆台灣勿再期待美方縱容

不過，《紐約時報》指出，北京在宣傳戰中已搶佔先機。中國官媒《環球時報》援引學者說法，對外傳達「美國不可信賴」的訊息，並直指台灣總統賴清德與民進黨政府不應再期待美方「無底線縱容」。中國國防部發言人蔣斌18日也在例行記者會上嗆聲，「軍購買不來安全，甘當『棋子』只會被榨乾吃淨。」

▲ 北京將賴清德描繪為「危險分裂分子」。（圖／總統府提供）

美國加州克萊蒙特麥肯納學院（CMC）研究中國領導層政治的學者裴敏欣直言，習近平認為自己在這場峰會中已取得部分成功，「那就是在台灣問題上教育了川普」。人民大學教授王文則評論，從中國視角看來，川普對台灣相關表態是「巨大的突破」。

川普質疑保台能力 分析：已接受北京對賴清德定義

川普在訪問中也對美國能否成功保衛台灣表達疑慮，稱他「不想看到有人獨立」，「我們還得跑到9500英里之外去打仗。」《紐時》指出，川普言論顯示他已部分接受北京對賴清德「危險分裂分子」的定義。

復旦大學台灣研究中心主任信強分析，若川普最終縮減或暫停軍售案，北京可能以購買更多美國農產品及波音飛機作為回應。目前已有消息指出，中方同意訂購200架波音客機，並承諾2026至2028年每年採購至少170億美元的美國農產品。

不過上海海峽兩岸研究會研究員包承柯認為，即便雙方有意連結台灣與伊朗議題進行交換，「把兩者關係銜接得這麼緊，真不是可以銜接的」。

暫緩多久是關鍵 專家憂美嚇阻力可靠性遭疑

▲ 漢光41號演習，國軍操作陸射劍二飛彈。（圖／六軍團提供）

華府保衛民主基金會中國項目高級主任辛格爾頓（Craig Singleton）指出，關鍵在於這筆140億美元軍售究竟會被擱置幾周、幾個月還是更久，「長時間的拖延，尤其是因北京施壓而造成的擱置，將引發對美國威懾力可靠性更嚴重的憂慮。」

台灣島內政局也出現波瀾，主張親中路線的國民黨趁勢批評賴清德，指其已將台灣推入兩面不討好的困境。前國安會秘書長蘇起在台北一場論壇上直言，「川習會是台灣的一個轉折點，美國老大哥現在有很多事情，根本顧不到這裡。」

對此，台灣外交部次長陳明祺回應，美方對台安全承諾及雙邊經貿關係維持不變，呼籲台灣民眾不需過度擔憂。賴政府也援引美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）的說法，強調對台政策沒有改變。