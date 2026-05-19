川普身旁站「銀色外星人」AI圖瘋傳！　坐鎮外太空指揮作戰

▲川普在社群平台發布多張AI生成圖。（圖／翻攝自Truth Social）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普近期發文分享多張AI生成圖片，內容描繪他走在一名被銬住、肌肉壯碩的外星人旁邊，看似正在押送外星人，以及身處太空戰鬥設施之中，身後則是各種爆炸情境，引發討論。

根據今日美國報，這波貼文出現的時間點就在五角大廈公布其所稱前所未見的不明飛行物相關文件後僅僅一周，當時他剛結束川習會返美。

其中一張AI生成圖片格外引發關注，那就是川普在特勤局人員與軍事人員的簇擁下，站在一名手腳都被束縛、銀色外表的外星人旁邊。其他圖片則描繪川普坐在太空船駕駛艙內，場景包括各種爆炸情境，其中一張圖還附上「目標已摧毀」幾個字。

▲▼川普發布的AI圖可見他坐在太空船駕駛艙內，場景包括爆炸等情境。（圖／翻攝自Truth Social）

川普在第二任期內，屢屢談及不明飛行物和外星人的話題。此前，他在白宮一場與NASA阿提米絲二號（Artemis II）機組人員的活動上曾賣關子稱「我覺得其中有些內容會讓大家覺得很有意思」。

事實上，川普過去也曾因發布AI生成圖片與梗圖掀波。今年4月，他貼出一張把自己描繪成類似救世主耶穌角色的AI生成圖，引發廣泛批評後刪文。今年2月，他發布一段把前總統歐巴馬及第一夫人蜜雪兒描繪成類人猿的爭議AI影片，帶有種族歧視意味，引發跨黨派反彈，最終同樣以刪文收場。