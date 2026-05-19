美古大戰邊緣！　古巴總統：美軍若襲擊「後果將血流成河」

▲古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

古巴與美國之間的緊張局勢再度臨近臨界點！古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）於18日發出強烈警告，直指美國若對古巴採取任何軍事襲擊行動，後果將血流成河。

狄亞士-卡奈在社群平台 X上發文強調，古巴對任何國家都不具備威脅性，更沒有任何侵略計劃或意圖，「古巴對美國過去從未有過、現在也沒有任何敵意，這一點美國政府心知肚明。」

他進一步痛批，古巴早已遭受來自美國全面性的侵略，並重申古巴擁有絕對且正當的權利進行自衛、抵抗軍事襲擊。但他也將話說死，強調這在邏輯或情理上，「都絕不能被當作向高尚的古巴人民發動戰爭的藉口」。

斷油面臨大停電 美古關係跌至數十年最低點

目前古美雙邊關係正處於數十年來的最低點，古巴除了面臨美國總統川普（Donald Trump）的接連施壓，島內共產政權更深陷不斷惡化的能源危機中。古巴能源部長上週就曾公開坦言，俄羅斯在最後關頭援助的石油已經全數用罄，古巴民眾接下來必須做好心理準備，忍受更頻繁的停電。

川普接受《福斯新聞》專訪中時直言，「我認為他們遲早得來求我們。這是一個失敗的國家，徹頭徹尾失敗的國家。」

傳美方擬起訴勞爾卡斯楚 中情局長罕見秘訪哈瓦那

除了長年來的經濟禁運，以及將該島能源危機逼向極限的石油封鎖外，有消息人士透露，美國目前正準備起訴古巴前總統勞爾卡斯楚（Raúl Castro）。這項司法起訴動作，被外界視為美方對古巴政府強硬立場的重大升級。

▲古巴前總統勞爾卡斯楚（Raul Castro）。（圖／路透）



不過，川普在15日當天被問及此事時，拒絕就這起可能針對卡斯楚的訴訟案發表評論，僅表示會交由司法部來做說明，但也語帶玄機地表示，「大家都知道，他們（古巴人）現在非常需要幫忙。」

針對美方步步進逼，古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodríguez）18日也在X大動作反擊，強調古巴有權針對任何外部侵略進行正當自衛，「那些企圖非法侵犯古巴的人，不惜動用任何虛偽和荒謬的藉口，只為了替一場違背美國與全球輿論的攻擊找正當理由。」

羅德里格斯更在前一天發文指責川普政府日復一日捏造莫須有的罪名，只為合理化對古巴人民的殘酷經濟戰，並為最終的軍事侵略鋪路。

在山雨欲來之際，美國中央情報局（CIA）局長拉特克里夫（John Ratcliffe）上週罕見地前往哈瓦那（Havana），與古巴內政部官員及該國情報機構首長進行了秘密會面。

大戰一觸即發？古巴民間緊急發放「家庭防空指南」

對許多古巴民眾而言，美軍隨時可能發動的軍事攻擊彷彿迫在眉睫，民間也已經動起來著手進行臨戰準備。

為了因應最壞的打算，古巴民防組織過去幾天已開始在國內發放一份名為「模擬古巴遭受軍事侵略時的家庭應變指南」的手冊。該指南除了呼籲民眾必須隨時對防空警報保持高度警惕，也具體建議每個人準備好一個裝有乾糧與耐保存物資的緊急避難包。