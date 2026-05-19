寫功課變地獄！虎媽狂飆髒話搧巴掌　恐嚇7歲女：拿筆戳瞎妳眼睛

▲僅因7歲女兒不小心掉落鉛筆、拼錯英文單字，新加坡虎媽竟理智線斷，瘋狂咆哮恐嚇。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

陪孩子寫作業往往考驗家長的耐心，但新加坡一名母親卻將教育演變成慘無人道的精神虐待。這名母親在糾正國小一年級女兒寫英文單字時，不僅瘋狂狂飆髒話，甚至出言恐嚇要用鉛筆「戳瞎女兒的眼睛」，期間更伴隨著清脆的巴掌聲與女童絕望的哭喊。女童的父親忍無可連，暗中錄下關鍵證據向法院申請保護令。新加坡地方法院法官在聽完這段令人窒息的錄音檔後大為震驚，痛批該名母親的行為完全跨越了管教紅線，正式依法核發為期3年的個人保護令。

「再掉筆就戳瞎妳眼」 惡魔媽媽連環髒話轟炸親生女

根據外媒報導，新加坡地方法院最新公布的判決書指出，這起家庭言語暴力事件發生在去年2月。當時這名年約7歲的女童正在母親的監督下練習英文書寫。錄音檔中，女童不小心將鉛筆掉到地上，母親隨即理智線斷裂，拉高分貝瘋狂咒罵，喝斥女兒立刻把筆撿起來，並怒吼每次掉筆都會把筆芯弄斷。

隨後，這名母親的言詞愈發失控與暴力。她對著年幼的女兒惡狠狠地威脅，聲稱自己真的快被逼瘋了，恨不得直接拿手上的鉛筆狠狠戳進女兒的眼睛裡。

當她測試女兒如何拼寫「新加坡（Singapore）」與「生日（birthday）」等單字時，只要女兒一答錯，就會遭母親一連串羞辱。母親不僅怒罵女兒「眼睛瞎了是不是」「簡直蠢到不可思議、浪費時間」，更一邊歇斯底里地尖叫，一邊連續狂飆粗口。錄音檔的最後，甚至傳出響亮的巴掌聲，隨後便是一陣女童驚恐無助的劇烈哭泣聲。

星國修法首例！「精神虐待」正式納入家暴範疇

這段驚悚的錄音檔成為法庭上的致命鐵證。審理此案的法官痛心地表示，從音檔中完全可以感受到這名年幼女童當時所承受的巨大痛苦與煎熬。法官強調，在這個年紀的孩子眼中，父母的言行和評價重如泰山，難以想像女童在面對母親無休止的「沒用」「蠢蛋」等言語鞭笞時，內心有多麼恐懼與絕望。

這起判決在新加坡司法界也具有指標性意義。新加坡在去年1月正式實施了新修訂的家暴法，首度將「精神與心理虐待」明確納入家庭暴力的定義中，打破了過去家暴多局限於「肉體實質傷害」的傳統框架。法官認定，這名母親的連環精神轟炸已構成嚴重的心理家暴，因此當庭判決核發保護令，效期直至2028年11月為止，期間母親必須與父親一同接受強制心理輔導。

狠媽企圖反咬丈夫「摔兒子」 遭法官打臉拆穿假面具

在法庭攻防期間，這名母親還企圖反過來向法院申請針對丈夫的保護令，試圖將自己形塑成「受暴婦女」的受害者形象。她指控丈夫曾在暴怒下將年幼的兒子狠狠摔在地上，並聲稱丈夫曾將她推下樓梯、搶奪皮包導致她眼鏡破裂割傷臉頰。她坦言，自己之所以也申請保護令，是為了反制丈夫，防止丈夫將保護令當成武器來剝奪她對女兒的照顧權。

然而，這場「惡人先告狀」的戲碼很快就被法官識破並駁回。法官指出，丈夫身材高大魁梧，若真如妻子所言將兒子重摔落地，孩子不可能沒有受傷、也未曾送醫求診；此外，樓梯間與搶包包的衝突，經查只是夫妻間互不相讓的激烈口角與拉扯，並未達到肉體虐待的法定標準。相反地，在多段錄音檔中，都能聽到這名母親對著丈夫大聲咆哮、肆意辱罵的聲音，顯見她在家庭關係中才是強勢的攻擊者。

法官在判決最後語重心長地提醒這對怨偶，雖然明白兩人的婚姻充滿了不幸與怨恨，但既然為人父母，就欠孩子們一個快樂的童年與健康的未來。法官特別引用了美國著名詩作《心願》（Desiderata）的詩句，期盼這對夫妻能藉由這次的司法介入，學會放下過去的恩怨與執著，為了孩子攜手重新出發。

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