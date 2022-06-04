性侵犯剛出獄　人妻教友1句話讓他又硬上！「全程禱告求神讓我走」

▲林男戀上人妻教友，硬上被判刑五年。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

屏東一名林姓男子出獄不久，加入教會後認識一位人妻，不到10天就向她告白，被拒絕後竟在2人聊天時撲倒人妻硬上，辯稱是人妻說夢到2人做愛讓他以為是性暗示。屏東地院依強制性交罪判處林男5年徒刑。

根據判決書內容，林男2020年7月加入教會後，人妻教友常關心他，短短10天就讓他心動告白，但對方說明自己已婚，對林男沒有其他意思，2人後續還能當朋友。林男隔天邀請人妻到他住處聊天，難忍慾火強脫她褲子，過程中還說自己是更生人，「今天就是要得到妳」。

人妻指出，她拒絕林男後相當害怕，也不敢反抗，全程閉上眼睛禱告，「我求神讓我平安離開這個地方」，事後回家向兒子哭訴，兒子才帶著她到醫院驗傷後報警。

林男表示，他告白被拒絕隔天，人妻說夢到2人做愛，「是神給我們的考驗」，讓他以為是性暗示瞬間勃起，稱過程中人妻都無反抗，否認強制性交。

人妻兒子則作證指出，母親回家後一直哭說被林男欺負，他到林男住處質問、直接給林男一拳，林男當時也說「不好意思」。

法官認為，人妻隔天哭著傳語音訊息質問林男，「我這麼真心幫助你，你為何要這樣對待我」，還因此試圖割腕輕生，可見此事造成她身心痛楚，而林男說詞反覆，也承認有詢問能否發生關係被拒，法官考量林男未達成和解又是累犯，判其5年徒刑，可上訴。