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社會 社會焦點 保障人權

性侵犯剛出獄　人妻教友1句話讓他又硬上！「全程禱告求神讓我走」

▲桃園市八德區某修車廠顧姓負責人去年連續對女性友人在酒品內摻入「生命之水」灌醉再藉機性侵，遭桃檢聲押獲准，最近聲請撤銷羈押遭地院駁回。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲林男戀上人妻教友，硬上被判刑五年。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

屏東一名林姓男子出獄不久，加入教會後認識一位人妻，不到10天就向她告白，被拒絕後竟在2人聊天時撲倒人妻硬上，辯稱是人妻說夢到2人做愛讓他以為是性暗示。屏東地院依強制性交罪判處林男5年徒刑。

根據判決書內容，林男2020年7月加入教會後，人妻教友常關心他，短短10天就讓他心動告白，但對方說明自己已婚，對林男沒有其他意思，2人後續還能當朋友。林男隔天邀請人妻到他住處聊天，難忍慾火強脫她褲子，過程中還說自己是更生人，「今天就是要得到妳」。

人妻指出，她拒絕林男後相當害怕，也不敢反抗，全程閉上眼睛禱告，「我求神讓我平安離開這個地方」，事後回家向兒子哭訴，兒子才帶著她到醫院驗傷後報警。

林男表示，他告白被拒絕隔天，人妻說夢到2人做愛，「是神給我們的考驗」，讓他以為是性暗示瞬間勃起，稱過程中人妻都無反抗，否認強制性交。

人妻兒子則作證指出，母親回家後一直哭說被林男欺負，他到林男住處質問、直接給林男一拳，林男當時也說「不好意思」。

法官認為，人妻隔天哭著傳語音訊息質問林男，「我這麼真心幫助你，你為何要這樣對待我」，還因此試圖割腕輕生，可見此事造成她身心痛楚，而林男說詞反覆，也承認有詢問能否發生關係被拒，法官考量林男未達成和解又是累犯，判其5年徒刑，可上訴。

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