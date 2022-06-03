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他早餐點7樣「結帳85元」！價目表曝光網驚呆：有賺嗎

▲▼早餐吃7樣85元。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

▲男子點了7樣早餐，結帳只要85元。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

記者柯振中／綜合報導

許多人外出工作前，都要先吃一份豐盛的早餐，才能應付一天的挑戰。一名男子近日在網路上分享，他到某間早餐店點了7樣餐點，幾乎佔滿了整面托盤，豐盛的早餐價格曝光，卻讓網友直呼「怎麼可能」。

這名男子在「爆廢公社」分享，他早餐吃了7樣，分別是三明治、麥克雞堡夾蛋、豆漿、玉米濃湯、炒麵、炒飯以及蛋餅，這樣吃下來一共85元，讓他不禁直呼，「能吃飽就是種幸福！」

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依據照片畫面，男子的7樣餐點幾乎佔滿了整面托盤，漢堡裡的雞肉看起來份量相當足夠，換做一般人可能沒辦法全部吃完。

▲▼早餐吃7樣85元。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

▲有網友張貼了這間早餐店的價目表，讓眾人全部傻眼。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

超佛心的價格曝光，讓許多人留言驚喊，「太誇張了吧，這怎麼可能，會賺錢嗎」、「乾，這在哪裡，朝聖了啊」、「根本不用賺了，太佛了」、「好懷疑這樣會賺錢？佛心事業吧」、「有沒有北部、桃園、中壢有這種店的」、「台北有可能開這種店嗎」、「中南部價格都算很佛系了，都想把自己老家的早餐店搬來台北了。」

此外，也有人揭露該家早餐店的地點，位在彰化溪湖，先前就曾因幾十年來價格都沒上漲而上新聞，但店內的賣點就是便宜，口味如何則見仁見智。

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