日本外務省收可疑信封「出現火藥反應」！出動爆裂物處理小組

▲警方接獲通報後，隨即派出爆裂物處理小組。（示意圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）



記者王佩翊／編譯

日本外務省大樓3日上午收到一份可疑文件，然而經外務省內部的探測器檢驗後，竟發現該信封出現鋁或火藥反應，因此隨即通報警視廳。警方接獲通報後也隨即出動爆裂物處理小組，以確定內部物品。

根據《產經新聞》報導，日本外務省位於東京都千代田區的大樓3日上午收到一份可疑信封。該信封為白色，大小是A4，上面寫著「致外務省的所有職員」，背面則寫上寄件人的姓名與地址。然而外務省卻在使用館內探測器掃描時，發現該信封出現鋁或火藥的反應。

外務省工作人員3日上午9時40分左右，通報警方，並稱收到可疑物品。警方獲報趕往現場後，並派出爆裂物處理小組。目前仍在確認信封內部的物品，並持續鎖定發送這封可疑信封的寄件人。

根據官員說法，信封內裝有一個疑似引爆器的東西，上面被銀色膠帶與海綿包裹，另外還有一個空的寶特瓶與3封信，而信封外層則是蓋有愛知縣的郵戳。

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