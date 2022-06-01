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癌夫「偷打賞女主播2200萬」卻借200萬治病！她絕望：還賣了2套房

▲▼妻子曝患癌丈夫打賞女主播數百萬。（圖／翻攝自南方都市報）

▲妻子曝患癌丈夫打賞女主播數百萬。（圖／翻攝自南方都市報）

記者鄭思楠／綜合報導

四川坦洲鎮一名欣姓人妻近日崩潰爆料稱，老公於去年因病去世，在查詢銀行以及其他信息時發現，老公生前私自在陌陌APP消費打賞了幾百萬元（人民幣，下同）。欣女決心追回這筆錢，她說，為了給老公治病，家裡欠下巨額債務。正在上大學的兒子辦理了休學，上小學的女兒也因經濟原因無奈轉學。

據《南方都市報》報導，欣女和丈夫來自四川，在中山市坦洲鎮安家，並育有一兒一女。丈夫李男（化名）是珠海市一家民營企業的高管，兒子小李（化名）在四川一家高校讀大學，女兒則在中山一所私立國小讀書。欣女說，雖然她與李男夫妻感情不太好，但一家四口也算是生活無憂。

2020年4月，丈夫李男查出胃癌，並與當年8月在廣州進行了手術。欣女說，丈夫曾一度隱瞞自己患癌，而且不願接受治療。在經過多番權衡以後，最終還是選擇了手術。

欣女說，「為了治病，我們借了很多錢，差不多有四五十萬（約新台幣200萬）。」李男每年的工資有幾十萬元，但治病期間從未提起過家中存款的事宜，加上她從不過問對方工作，作為家庭主婦的欣女，對丈夫的財務信息知道的並不多，甚至連丈夫工作的地方都未去過，「他就是給了我一張工資卡，裡面每個月會有8000元。」

欣女說，為了給丈夫治病，她賣了2套房子，也向親戚朋友借了幾十萬，總花費100多萬元，但最終也沒能挽留住丈夫的生命。2021年10月，李男因胃癌去世。

因為治病家中欠下巨額債務，而丈夫也未留下任何遺言和財產，今年3月底，欣女和兒子一起去銀行查詢丈夫的銀行卡等相關信息。

兒子表示，「因為每個卡裡基本上沒有錢，所以列印了資金明細，發現大量的陌陌支出，我們覺得很震驚！」他們查了父親名下的工資卡，僅其中一張銀行卡在陌陌的充值紀錄就達到了40萬左右。

此外，欣女表示，丈夫的微信和支付寶近幾年的流水超過300萬元，其中70%都用於陌陌平台的陌陌幣充值。在欣女提供的資金明細上看到，李男充值陌陌平台的時間大多是晚上和中午，單次充值最高金額達到5000元，有時一天可以充值數十次，充值時間間隔很多只有一兩分鐘。

▲▼妻子曝患癌丈夫打賞女主播數百萬。（圖／翻攝自南方都市報）

▲資金明細一大疊。（圖／翻攝自南方都市報）

「隨後我用父親的微信帳戶名登進了陌陌app，發現了他第一個陌陌帳號，財富等級是24級，隨後在網上搜索了一下相對應的人民幣支出高達68萬元人民幣」，小李本以為父親可能就這一個陌陌帳號，但隨後的發現讓他大驚失色。

小李說，他突然記起父親有多個微信帳號，隨後發現陌陌另外一個帳號，相對應的人民幣支出高達450萬元人民幣。小李還表示，父親近幾年一共打賞了100多名主播。據計算，這2個帳號就有518萬元（約新台幣2268萬元）。

欣女表示，目前她們家的經濟狀況非常差，除了給丈夫治病欠下的幾十萬元以外，她每個月還要還房貸，正在讀大學的兒子也不得不休學做兼職，8歲的女兒也因為經濟原因轉學，「我現在希望能討回老公打賞的款項，用來撫養未成年的女兒，哪怕只是一部分也行。」

5月25日，陌陌官方回覆，該公司對於欣女的自述情況及相關訴求，表示同情和理解，但基於目前掌握的信息平台無法判斷事實情況，建議其本人與陌陌取得聯繫，平台將在法律法規的基本框架內，通過友好協商的方式處理相關事宜。

陌陌官方還表示，李先生的消費紀錄和金額，欣女可以在帳號中自行查詢充值和交易紀錄，平台可以提供查詢路徑指引。除此之外，相關數據平台僅能通過法律規定的形式和渠道提供。

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