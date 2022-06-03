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居隔一夜「20隻怪蟲跑上床」崩潰　內行解答！網驚喊：比蟑螂可怕

▲居隔一夜「20隻怪蟲跑上床」。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原po在床上打死近20隻。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友確診在房內閉關，沒想到床上不斷出現某種蟲類，光是昨晚就處理掉近20隻，嚇得他發文求問。對此，不少熱心網友留言解答，驚喊「海軍陸戰隊惡夢，忠誠龜」、「太恐怖了吧？這床是多久沒換了」。

網友今在爆廢公社發文提到，「這是什麼蟲？前天因為確診把自己關起來，這期間看到這種蟲在床上跑，似乎是會咬人的（很痛），光昨晚就殺掉近20來隻。」

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從原po的照片可見，這是俗稱「床蝨」的溫帶臭蟲，其最終宿主為人類，是世界上主要的滋擾害蟲之一。

據悉，臭蟲的出現跟環境乾淨與否，其實沒有太大的關聯，主要透過行李、衣物、家具為途徑，因為體型很小易偷渡進家裡，而床墊下的床板就是超適合牠們棲息、繁殖的地方；另外，臭蟲會趁夜間出來活動，趁人熟睡時吸飽血，再躲回藏匿處，這會讓你隔天多出幾個發癢的傷口，卻找不到原因。

▲居隔一夜「20隻怪蟲跑上床」。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲溫帶臭蟲會咬人吸血。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，網友們紛紛回應，「這是床蝨，會吸血，被咬到會很癢很癢，建議您整張床架、床單、床墊全部消毒才能解決唷」、「通常看到一隻，就會出現一堆」、「臭蟲...會咬人，也會引起過敏或疹子，不好處理，床要拿出去曬太陽一整天，衣物全換洗高溫消毒，但你確診隔離，頭很大」、「這個繁殖能力超強，只要咬到要癢一兩個禮拜」、「這個比蟑螂恐怖」。

而po文也引起不小共鳴，還有過來人稱，床蝨是海軍的惡夢，「忠誠龜，海陸特有名產，記住！只咬新兵」、「跑過遠洋漁船的都知道，我們叫臭蟲，喜歡成群躲在木頭夾縫中，不易抓到，叮咬當下很痛，然後就會紅腫發癢，建議先用吸塵器清理，床墊枕頭棉被拿去清洗曝曬」、「忠誠龜，海陸名產」、「這以前當兵時候，床上草蓆邊邊的縫都會有，所以都要拿去太陽底下曬」。

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