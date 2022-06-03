3汪星人半夜「拆車」狂啃輪胎　車主哀怨：端午出遊計畫毀了

記者白珈陽／台中報導

台中市潭子區呂姓男子3日上午出門時，發現愛車的葉子板、保險桿及輪胎有損壞痕跡，需要進修車廠維修，原以為是遭不明人士惡意破壞，經查看監視器，竟是3隻狗狗趁著三更半夜，對著車輛又啃又咬。呂男說，本想趁端午連假開車外出遊玩，這下都泡湯了，這3隻狗是附近住戶所養，已報警處理，後續將向狗主人求償。

▲3隻狗狗在半夜裡破壞呂男車輛。（圖／民眾提供）

▲呂男車輛的葉子板、輪胎被鄰居養的狗啃咬地布滿刮痕甚至凹陷。（圖／民眾提供）

監視器畫面顯示，3隻花色分別為2黑1黃的狗狗，大半夜裡先是對著銀色轎車不停來回徘徊、聞了又聞，有民眾說，這時的狗狗像是緝毒犬在查案，模樣煞是可愛，但接著狗群突然朝車頭、輪胎部分不停啃咬，咬到一半，其中1隻黑狗還跑到一旁望向四周，彷彿在把風一般，最後狗狗們咬累了，就各自鳥獸散，整起影片長約3分40秒。

呂男表示，今天上午7時許出門經過車子時，突然發現車子疑遭人破壞，葉子板、輪胎以及前保桿坑坑洞洞甚至凹陷，他遂返回家中查看監視器，結果卻看見「兇手」竟是附近婦人養的3隻狗。

呂男說，據監視器顯示的時間，這3隻狗是在今凌晨2時26分開始「破壞」他的車輛，他指出，狗主人平常並未將狗狗鍊繩，算是半放養狀態，不過白天會將狗關在家，晚上才會放出來，且狗狗會到處亂排泄，還會追逐路人、作勢要咬人，他年邁的父親就曾被這些狗追過，受到不小驚嚇。

呂男表示，他原想趁著端午連假外出，但現在車子受到損壞，必須進修配廠修車，計畫已然泡湯，今上午原想找該名婦人理論，但對方不在家，目前已報請警方協助，將會對婦人求償，以及向動保處檢舉婦人未做好寵物管理。

▲▼呂男表示，車子損壞將會向狗主人求償。（圖／民眾提供）