忍臭憋氣硬吞！AV女優孟若羽揭3種男優超雷　乳頭被「往死裡捏」

記者崔子柔／綜合報導

AV女優為了呈現出美好的畫面，即使不舒服也會配合劇本演出，拍過60多部作品的孟若羽就表示，有三類型的男優是她最怕遇到的類型，因為沒辦法自己挑選對象，也只能硬著頭皮做完。

吳夢夢昨（2）日在YouTube頻道「思春社」發布新影片，內容探討女優最怕碰到的男優類型，因為她的作品都是和男友一起完成，所以邀請孟若羽來分享經驗。

孟若羽提到，她最怕遇上三種類型的男優，第一是「需要女優暖『雞』」，通常男優如果狀況不好，開拍前都要自己看片處理，但她有次卻被男優私下要求幫忙，用手還不夠，堅持要用嘴，她當下為了不要拖延拍攝時間，只好答應對方。

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▲女優孟若羽。（圖／翻攝孟若羽IG）



第二則是「整潔度不佳」的男優，孟若羽指出，有些男優有口臭，或是私處有味道，就算要求清潔後狀況仍沒有改善，但台灣AV界不能挑對象，她只好「用嘴巴呼吸」撐完過程。

最後是「把女優弄痛」的男優，孟若羽說，有時女優私處受傷不見得是男優器官太大，是撞得太用力，有次一名男優為了找感覺，「往死裡捏」她的胸部和乳頭，她當下只能忍耐，事後才找工作人員溝通抱怨，吳夢夢聽了也忍不住說「我會呼他巴掌」。兩人討論後指出，只要男優在現場貼心、溫柔，或願意在拍片前溝通雙方敏感處等，都會讓拍片過程特別開心。