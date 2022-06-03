　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

忍臭憋氣硬吞！AV女優孟若羽揭3種男優超雷　乳頭被「往死裡捏」

記者崔子柔／綜合報導

AV女優為了呈現出美好的畫面，即使不舒服也會配合劇本演出，拍過60多部作品的孟若羽就表示，有三類型的男優是她最怕遇到的類型，因為沒辦法自己挑選對象，也只能硬著頭皮做完。

吳夢夢昨（2）日在YouTube頻道「思春社」發布新影片，內容探討女優最怕碰到的男優類型，因為她的作品都是和男友一起完成，所以邀請孟若羽來分享經驗。

孟若羽提到，她最怕遇上三種類型的男優，第一是「需要女優暖『雞』」，通常男優如果狀況不好，開拍前都要自己看片處理，但她有次卻被男優私下要求幫忙，用手還不夠，堅持要用嘴，她當下為了不要拖延拍攝時間，只好答應對方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鄧家華自稱「處男」驗性病被調侃　導演回應：都可能被感染。（圖／翻攝孟若羽Ig）

▲女優孟若羽。（圖／翻攝孟若羽IG）

第二則是「整潔度不佳」的男優，孟若羽指出，有些男優有口臭，或是私處有味道，就算要求清潔後狀況仍沒有改善，但台灣AV界不能挑對象，她只好「用嘴巴呼吸」撐完過程。

最後是「把女優弄痛」的男優，孟若羽說，有時女優私處受傷不見得是男優器官太大，是撞得太用力，有次一名男優為了找感覺，「往死裡捏」她的胸部和乳頭，她當下只能忍耐，事後才找工作人員溝通抱怨，吳夢夢聽了也忍不住說「我會呼他巴掌」。兩人討論後指出，只要男優在現場貼心、溫柔，或願意在拍片前溝通雙方敏感處等，都會讓拍片過程特別開心。

ET快訊
端午熱爆上看36℃　下波「滯留雷雨」連轟5天！來襲時間曝
疫情再10天翻轉「緩降到7月底」　專家估全台將900萬人染疫
美國務院再度更新美台關係論述　放回不支持台獨
恩恩爸求81分鐘音檔「身心俱疲」 問新北市府：正常溝通這麼難

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

端午連假「大眾運輸優惠」一次看！客運85折、租車再折200元

端午「開運7招」公開　選對時間下半年最旺就是你

端午熱爆上看36℃　下波「滯留雷雨」連轟5天！來襲時間曝

端午連假今最塞！「國5恐連堵11小時」　國道防6地雷

疫情再10天翻轉「緩降到7月底」　公衛專家：估全台將有900萬人染疫

忍臭憋氣硬吞！AV女優孟若羽揭3種男優超雷　乳頭被「往死裡捏」

LovError上班發文遭記過　北市會展基金會：他不是造謠

恩恩爸求81分鐘音檔「身心俱疲」 問新北市府：正常溝通這麼難嗎

北藝中心連續2個月「巨球投影」！劍潭站直達場館「連通道」啟用

協志工商停辦前最後一屆畢典　議員校友感傷：以後沒學弟妹了

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

女駕駛疑滑手機險擊落騎士　被理論反質疑：這汽車道吧

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

李立群慶祝上海解封！　凌晨12點奔劉畊宏家合體跳操

上網找工作遭軟禁斷聯　警攻85大樓救出9肉票

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

汐止情侶切內車道轉彎　被聯結車輾過送醫不治

端午連假「大眾運輸優惠」一次看！客運85折、租車再折200元

端午「開運7招」公開　選對時間下半年最旺就是你

端午熱爆上看36℃　下波「滯留雷雨」連轟5天！來襲時間曝

端午連假今最塞！「國5恐連堵11小時」　國道防6地雷

疫情再10天翻轉「緩降到7月底」　公衛專家：估全台將有900萬人染疫

忍臭憋氣硬吞！AV女優孟若羽揭3種男優超雷　乳頭被「往死裡捏」

LovError上班發文遭記過　北市會展基金會：他不是造謠

恩恩爸求81分鐘音檔「身心俱疲」 問新北市府：正常溝通這麼難嗎

北藝中心連續2個月「巨球投影」！劍潭站直達場館「連通道」啟用

協志工商停辦前最後一屆畢典　議員校友感傷：以後沒學弟妹了

生技醫療廠員工平均薪資出爐　藥華藥348.9萬居冠！

5歲以下「BNT疫苗」已向美遞批准申請　白宮：最快6／21開打

《原子少年》17歲成員追夢「日練舞10hrs」　韓徵選衝進第三階段

慘遭條紋軍三轟重擊　大谷翔平苦吞第四敗

確診子推母墜樓求解脫　照顧33年病母「絕望小屋」曝光

釀酒人投手蘇特斜槓童書作家！以兒子和愛犬為靈感創作

前檢察官妻子開摩鐵遭爆針孔偷拍　他4點反控檢舉者：動作太老練

王心凌曬甜美自拍照「驚現整塊紅腫」　網一看超心疼：要買保險

端午連假「大眾運輸優惠」一次看！客運85折、租車再折200元

美式買1送1、西西里第2杯半價！4大超商「咖啡優惠」連假開喝了

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

生活熱門新聞

快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG反擊

兒童腦炎怎預防　李秉穎吐4字遭轟爆

恩恩爸求音檔「身心俱疲」：新北市府正常溝通這麼難嗎

端午連假天氣一覽！下週梅雨再襲

【心內話】翻玩人生拍A片

忍臭憋氣硬吞！　女優孟若羽揭3種男優超雷

反擊台南Josh！Amber：暴力以各種形式存在

北市府攝影被控網軍　他出面回應：想打柯文哲卻打到自己人

疫情再10天翻轉　公衛專家推估總染疫人數

確診解隔「快篩2條線」！陳時中籲僅需做好3件事

普悠瑪號遇土石流急剎 台鐵晚間7時半搶通

政府未購兒童疫苗就與病毒共存　蘆洲3歲童染疫併腦炎離世

200萬元新車熄火修5次　車主怒寫整車咒語

快訊／中重症+413！9歲童「家中死亡」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

葛斯齊認：整個演藝圈只怕「她」

葛斯齊曝張穎穎「群組開譙」　汪小菲求饒：再也不聯絡女人

汐止情侶「可怕鬼切」亡！法醫相驗曝死因

抓到了！IP在北市府的網軍是他

國防大學活春宮影像遭側錄外洩　3生下場曝

基隆父女家中雙亡　身障女伴屍多天喪命

新竹男活活打死他　可憐男送醫竟確診

250人班機失聯　竟是機師睡死

葛斯齊曾揭「雙宋婚禮」內幕

研究：新冠疫苗「打3劑」最有效

大三妹「鼻孔爆粉肉團」Google是菜花！室友：我下面也長

正妹每天走1萬步還上健身房　睡夢中猝死

雨天飛蟻狂竄「放一盆水消滅」一票人做錯GG！

波特王被踢！認百萬粉專：與我無關

老公開「房地贈與」借2千萬幫還款　妻偷偷不登記！七期百坪透天淪法拍

更多

最夯影音

更多
強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴
強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

女駕駛疑滑手機險擊落騎士　被理論反質疑：這汽車道吧

女駕駛疑滑手機險擊落騎士　被理論反質疑：這汽車道吧

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面