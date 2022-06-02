涉吞畢聯172萬前會長消失　興大曝學生選項：集結剩下押金告他

▲興大畢聯會前會長挪用172萬款項，校方30日如期舉辦畢業典禮。（圖／翻攝Facebook／國立中興大學 National Chung Hsing University）



記者許權毅／台中報導

國立中興大學畢聯會張姓前會長涉嫌侵佔畢聯會172萬元，傳出校方提供意願書，讓畢業生退一半或是保留學士服，引起不少學生不滿，認為學校應該要負責。對此，中興大學學務長鄧文玲回應，意願書並非校方提供，是畢聯會自主發起，且若協助代墊款項，無法真正解決問題。

校方表示，目前能拿回的學士服押金有限，畢聯會與學生目前約有四種方向，一種是退款一半，其二是保留學士服不拿回押金，三是剩下押金捐款出去，最後是有學生提出，集合剩下款項，用在對張前會長的民事訴訟費用或是相關行政費用上。目前學校代墊9萬多塊畢業照、畢業紀念冊的部分費用，目的是為保護學生的肖像權，之後若順利求償回來，會要求畢聯會歸還學校。





▲畢聯會前會長目前與校方斷開聯繫。（圖／ETtoday資料照）



記者追問鉅額172萬款項包含哪些？學務長表示，包含9萬畢業照、紀念冊費用校方代墊，80萬元左右是學士服的押金，而且剩下約90萬款項也不是畢業典禮費用，儘管張前會長聲稱是活動費用，「只能說確實溢收很多」，目前完全無法連絡上張前會長，原本該生導師有持續與其聯絡，但後來完全中斷。

▲中興大學遇到挪用款項事件，30日仍順利舉行畢業典禮。（圖／翻攝自臉書／國立中興大學 National Chung Hsing University）

校方表示，畢聯會算是自治社團，每屆會長並非校方指派或是學生經由選舉產生，是前一任學長姐直接指定交接，每屆會員為應屆畢業生，但是並沒有強制參與。每個社團的帳戶跟印鑑都在各社團總務身上，張前會長則是放在自己手上，確實有疏漏釀成嚴重問題，未來會調整方式，並且研擬不同管理機制避免再次發生類似情況。



學務長鄧文玲認為，就算代墊款項都給學生，學生順利離開校園，問題依舊沒有解決，172萬元款項都是每個學生個體的錢，校方沒有經手，學生正視問題才能解決，校方站在輔導立場，讓他們順利追回款項，希望在學生自治有良好的教育機會。

至於張姓前會長，日前由校內30多個系所委由代理會長前往台中市政府警察局第三分局提告。張先前到派出所說明時供稱，費用都已經交給廠商，但警方向部分廠商求證後，依背信、詐欺等罪嫌函送台中地檢署偵辦。