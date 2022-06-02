癡情女「勇渡鱷魚河」狂游1小時！還穿越猛虎森林　只為見男友

▲克里希娜勇渡鱷魚河、穿越老虎森林只為見男友。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

孟加拉女子克里希娜（Krishna Mandal）透過臉書認識了一名印度男子，兩人很快就陷入熱戀。不過，克里希娜沒有護照所以無法搭機與愛人相見，因此她想到一個大膽的計畫，她不但穿越了發生多起老虎攻擊事件的森林，還在充滿鱷魚的馬特拉河游了一個小時，幸運地抵達印度，但最後的結果卻讓人出乎意料。

根據《今日印度》報導，現年22歲的克里希娜來自孟加拉，她透過臉書認識了印度男子艾維克（Abhik Mandal），兩人迅速墜入愛河，並希望可以快點相見結婚。不過，克里希娜沒有護照，所以她決定用一個原始又大膽的計畫，準備偷偷跑到印度找艾維克。

首先她徒步穿過位於西孟加拉的蘇達班（Sundarbans）森林，這裡是世界上最大的紅樹林區，最知名的就是有許多野生孟加拉虎出沒，發生過非常多起攻擊事件。克里希娜幸運穿越森林後，又在馬德拉河（Matla River）游了一個小時，躲開鱷魚攻擊，最後完成這趟冒險之旅，來到印度和艾維克相見。

後來克里希娜和艾維克5月18日在加爾各答的加里加特寺（kalighat temple）順利成婚，而克里希娜勇敢追愛的冒險故事，也傳遍鄰里，當然也傳入了當地警方的耳朵裡。克里希娜最終在5月30日被警方以非法入境罪名逮捕，準備移交給孟加拉大使館，很有可能被遣送回國。