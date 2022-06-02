Google Pixel 7 Pro原型機流入市面？外國網友：在臉書上買到

▲Google Pixel 7 Pro原型機流入市面。（圖／Google）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒9to5google報導，有網友表示，自己在臉書上購買到了未發布的Google Pixel 7 Pro，並且已經使用三週，原先以為是Pixel 6 Pro，但後來仔細觀察，發現這是未發布的新機。

▲Google Pixel 7 Pro原型機。（圖／9to5google）

在 Google Pixel subreddit 的一篇新文章中，用戶 AMC20_ 表示，他從 Facebook Marketplace 列表中購買一台手機，產品敘述中寫著「Pixel 6 Pro」。AMC20_也說，他已經使用手機三週。報導指出，由於Pixel 7 Pro 的原型機為黑色，與黑色的 Pixel 6 Pro 非常相似，可能導致網友錯認。

▲原型機目前已無法使用。（圖／9to5google）

不過昨日許多媒體報導Pixel 7的原型機出現在eBay網站上，AMC20_ 擁有的 Pixel 7 Pro 原型機被Google遠程操作而無法使用，目前只要打開它，手機就會直接跳轉到 Android 的快速啟動恢復菜單，菜單中可以看到 Pixel 7 Pro 的「Cheetah」代號，同時確認Pixel 7 系列將使用三星 Exynos 5300。