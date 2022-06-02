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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兒童疫苗接種站動機不單純？　他抓王必勝一細節：跟朱立倫87分像

▲▼台北市兒童BNT疫苗開打,新冠肺炎,本土疫情,疫苗接種,新冠肺炎疫苗,輝瑞兒童BNT疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,BNT兒童疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,緩打潮,疫苗覆蓋率,中重症,共存,清零,5-11歲兒童,mRNA。（圖／記者李毓康攝）

▲兒童疫苗開打。（示意圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，6月1日起於六都加設5至11歲的兒童疫苗大型接種站，讓台北市長柯文哲批評「白痴政策」，引來各界關注。資深媒體人黃揚明指出，從六都接洽場地的管理機關中就可發現一些小細節，也感嘆「政治防疫，大可不必。」

黃揚明表示，六都設置兒童疫苗大型接種站地點分別為台北市的自由廣場，主管機關文化部；新北的板橋車站，主管機關台鐵局，該大樓是由由交通部鐵道局、台鐵局、金管會三中央機關共管；桃園的桃園巨蛋體育館，主管機關桃園市體育局；台中自然科學博物館，主管機關，教育部；台南市立圖書館總館，主管機關台南市文化局；高雄的高雄展覽館，因該館由經濟部投資興建，現委託民間企業管理，「可以看到，非執政黨執政的台北市、新北市、台中市，接洽的都是中央機關管理的場地，因此地方政府確實狀況外。」

另外，黃揚明說，據了解，王必勝在30日當天中午左右才聯繫這些將設置接種站的機構，有的機構甚至以為只是先諮詢，應該會花些時間先到現場看過才會定案，但下午2點的記者會就是直接公布，這樣的政策實施方案，和國民黨主席朱立倫的溝通模式有87分像。

另外，宣稱一天能施打3000人次量能、配置82位醫護人員的台北市中正紀念堂接種站，第一日僅369人施打，若依昨天新聞報導，於上午8時30分至上午9時30分，1小時內就施打過半數的200多名兒童，黃揚明認為，能增加量能當然是好事，但別忘了，中央地方若彼此動機不純正，那麼根本是互相牽制。

黃揚明也提到，星期二王必勝公布台北市疫苗施打率最低後，為什麼昨天就沒有更新施打率資訊了？難道是有縣市被超車，所以不方便公布嗎？合作不難，端看有沒有心。

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