外資班輪船「沿海捎帶」 落地上海　馬士基：將申請更多航線和船

▲外資班輪船「沿海捎帶」 正式落地。（圖／翻攝自中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

27個從加拿大溫哥華進口至大陸的集裝箱，5月31日在上海洋山深水港碼頭被裝上「美若馬士基」輪，涉及轉關商品為青豌豆，重量725噸，將於6月1日從洋山三期碼頭出發，運往最終目的地天津港。這標誌著大陸首單外資班輪船公司「沿海捎帶」業務正式落地。

據《中新社》報導，外資班輪船公司沿海捎帶，是指外國國籍船舶在大陸沿海港口之間從事外貿集裝箱重箱的國內段運輸。根據2021年11月18日國務院關於同意在中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區暫時調整實施有關行政法規規定的批覆，允許外資班輪船公司開展大連港、天津港、青島港與上海洋山港之間，以洋山港為國際中轉的外貿集裝箱沿海捎帶業務。

沿海捎帶業務試點，是大陸國際航運領域開放的一次重要突破。上海港地理位置優越、航線網路四通八達，作為全球第一大集裝箱港口，上海正加快協同長三角共建輻射全球的航運樞紐。

馬士基大中華區總裁吳冰青表示，「目前，馬士基6條航線上的44條遠洋船舶獲得了開展該項業務的資格，我們在未來會申請更多的航線和船舶進行該業務。」

據中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區（臨港新片區）管委會表示，允許外資班輪船公司利用其全資或控股擁有的非五星旗國際航行船舶，開展大連港、天津港、青島港與洋山港區之間，以洋山港為國際中轉港的外貿集裝箱沿海捎帶業務試點，將有利於發揮洋山港區位優勢，提高對國際航線、貨物資源的集聚和配置能力，進一步帶動上海港中轉業務發展，吸引境外船公司將國際中轉業務從釜山、新加坡等傳統中轉港轉移至上海，打造洋山港全球樞紐港功能。

據臨港新片區官方表示，此次馬士基首次獲准在中國大陸開展沿海捎帶業務，是大陸更好發揮臨港新片區作用，推進國際航運領域開放突破的重要舉措，進一步彰顯對外開放的決心和信心。

臨港新片區將以此為契機，加快推進國際船舶登記制度建設，集聚高能級航運資源要素，加快各類功能平台建設，培育經濟發展新動能新業態。