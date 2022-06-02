天選之人「爽中20張發票」獎金曝光　網羨煞：一輩子都沒這麼多

▲原PO單期發票爽中1萬6700元，太爽了！（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

天選之人是你？一名男網友高調曬出兩張中獎照片，可見他今年1至2月統一發票爽中1萬6700元，中獎發票有20張，讓千名網友羨慕死了，「我這輩子加起來也沒這麼多」、「天選之人...話說這樣的兩個月總消費很多吧」。

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出超狂兩張照片，他接著自豪直呼，「上期1至2月（統一發票）中了20張！」

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圖片顯示，按照獎金由高到低排序，最高中三獎1萬元一個、五獎1000元一個、雲端獎800元一個、雲端獎500元中5個、六獎200元竟有12個，總共爽入袋1萬6700元。

▲原PO六獎200元中最多 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



由於原PO並未現身說明，在哪個通路消費或是中獎的品項名稱，因此引來千名網友暴動卡位，並紛紛好奇求解。

網友也露出羨慕神情回應，「厲害了！我這兩年連一張200都沒中過」、「神！運氣一次用完」、「你是不是超商店員」、「這一定是很會買的人，才會中這麼多張」、「你是每小時都去買東西嗎」、「我這輩子加起來也沒這麼多」、「天選之人...話說這樣的兩個月總消費很多吧」、「這輩子運氣一次提領」。

不過也有人質疑真假性，「是不是一個東西打一張發票」、「如果是店家自己兌～小心國稅局查喔」、「國稅局默默蒐證中」、「國稅局已上線」、「20張很高機率會被調查」。

▼網友羨慕，一輩子都沒中這麼多張。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



▼近兩期發票獎號一次看。（圖／ETtoday製圖）

