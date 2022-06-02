「腳出來了」寶寶等不及　琉球消防員急扮接生婆...助孕婦生產

▲屏東縣政府潮防局琉球分隊隊員陳政義、郭耕祐扮接生婆，讓寶寶順利生產 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣琉球鄉洪姓婦人懷孕34週，1日凌晨突然肚子疼痛及羊水破了，求助119，消防救護人員趕到，發現羊水已破裂，嬰兒的腳已滑出，趕緊協助順利生產，第一次接生不僅讓隊員陳政義及郭耕祐體驗到難得經驗，也讓家屬讚許消防人員的專業技能。

消防局119於1日凌晨3時48分接獲民眾報案，居住在琉球鄉的一名22歲洪姓產婦現臨盆症狀，懷孕34週第二胎孕婦突然陣痛及羊水破了，請求協助。

消防局獲報後，立即派遣琉球分隊隊員陳政義及郭耕祐火速趕往現場馳援，救護人員到場時產婦意識清醒，發現時羊水已破裂，腳先滑出，救護人員馬上準備接生並安撫產婦情緒，不斷提醒深呼吸，產婦表情痛苦，一次次地用力，小嬰兒也緩慢推進，隨著媽媽的努力，最後一次用力，頭也出來了，新生兒誕生嚎啕大哭，來到這個世界即接手以無菌治療巾包覆，並檢查新生兒生命徵象、是否有臍帶繞頸等狀況，使用臍帶夾夾住臍帶兩端、以乾淨包巾包覆嬰兒以避免失溫，再以抽吸球將嬰兒口、鼻黏液吸出。

擦拭乾淨後，救護人員將再將錫箔紙包覆嬰兒，交給產婦，另一個救護人員幫產婦止血及擦拭後，並評估生命徵象，發現產婦已經累癱了，但生命徵象穩定，母子平安，完成接生之後立即送琉球衛生所。

陳員及郭員都是第1次遇到急產接生，靠著平時的紮實訓練，在處置過程中也都很順利。對於消防員扮演接生婆角色，產婦及家屬非常感謝消防人員的辛勞，這都要歸功於平時熟練救護技術與處變不驚，讓家屬覺得很貼心，不斷的讚許消防人員的專業技能。