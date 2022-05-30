水上摩托車衝台灣海峽1女落水失蹤　押隊教練「沒看到」原因曝

記者黃宥寧／綜合報導

台灣水上摩托車協會辦理28日團訓，38名成員分別騎乘24輛水上摩托車，從嘉義布袋港出發往澎湖東吉嶼，期間約40歲胡姓女乘客中途落海，迄今尚未尋獲。目前由海巡署台南、布袋和澎湖巡隊，持續搜救，且搜救海域延伸到將軍港至二仁溪一帶。對此，台灣水上摩托車協會表示，協會成立已15年，這是首次發生這種事，也立刻開會檢討做出2大項改變。

「這是首次發生！」台灣水上摩托車協會遺憾指出，協會從2005年成立迄今，推廣水上摩托車駕馭安全常識及水域救援技能，且參加團訓成員，部分都有擔任義消，編列於民間力量，對於基本救援都有一定的概念，並且該團成員互相都認識。過去都採「伴侶機制」情侶、父子、夫妻會安排乘坐同輛水上摩托車，這次落水的胡女則是乘坐於男性友人後方。

▼巡防區指揮部持續搜救。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

協會強調，事發當天由3名教練作陪同，分別為領隊、中間領航、壓隊，所有成員都有穿戴救生衣（出發時海巡署會登記檢查） ，早上約7時左右從嘉義布袋港出發往澎湖東吉嶼，單趟車程約1小時，胡女則是快到澎湖時途中落海。為何連壓隊教練都沒發現有人落水？秘書長則委婉指出，「水上摩托車後方都尾浪，海域寬廣，押隊教練只認水上摩托車，無法清楚看見上面人員。」

這次意外發生，協會也立刻做出檢討，一、 未來乘坐水上摩托車人員會配「非燃燒型煙霧彈」，以防再有類似落海事件發生，可以及時發出求救信號，讓鄰近船隻或是搜救人員看到；二、未來熄火裝置會調整為串接，無論是駕駛或是成員發生緊急狀況，可立刻熄火。

海巡署30日上午9時，派員由第三漁港往安平方向，安平轉向黑水溝再往北搜尋至外傘頂洲再折返第三漁港目前無所獲，進港補油下午3點繼續出海搜尋，截至30日5時許計投入22艇次155人、空偵機6架次、無人機15架次，水上摩托車協會也派出10艘進行搜救，胡女仍尚未尋獲。