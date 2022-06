▲馬斯克對員工下最後通牒,回辦公室或滾出特斯拉。(圖/路透)

記者林彥臣/綜合報導

世界首富(Elon Musk)1日在推特上發文,表達已經受夠遠距辦公的模式,同時他也發電子郵件給高階主管,要求員工選擇回到辦公室上班,或者是滾出特斯拉。這樣的信件猶如對員工發下最後通牒。

根據《彭博社》報導,馬斯克在一封主旨為「不再接受遠距辦公」的郵件中指出,「所有希望遠距辦公的員工必須每周『最少』在辦公室工作40小時,否則就是離開特斯拉」。

馬斯克還強調,辦公室必須是特斯拉的主要辦公室,而非與工作職務無關的遙遠支部辦公室,例如明明是弗里蒙特(Fremont)工廠的人資部門人員,卻在其他州的辦公室上班。

They should pretend to work somewhere else