高顏值媽拍婚紗照！兒子被誤會成丈夫…化妝師傻眼：我信你個鬼

▲40歲女子初次拍婚紗，超高顏質讓化妝師傻眼。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸近日有一位00後的年輕男孩，帶著自己40歲的母親拍攝婚紗照片。但由於母親的超高顏值，讓化妝師一度懷疑這位母親的「真實性」，甚至直言「我信你個鬼」。最後是直到這位媽媽一句「活了40年了，終於美了一把」，這才讓一旁的化妝師相信，眼前美麗的女子真的是一位母親。

綜合陸媒報導，大陸山東一位00後（2000年之後出生）的男子，帶著自己40歲的媽媽前往婚紗店拍照，而兒子也在母親的化妝過程中，拿著手機開始記錄。沒想到，就在這時候，一旁的化妝師一邊幫女子上妝，一邊對女子詢問「婚期訂了嗎？」

聽到這句話，不僅正在化妝的母親露出靦腆的笑容，一旁拍攝的兒子也笑出聲。後來兒子對化妝師表示「她是我媽媽」，化妝師聽聞後，也沒停下化妝的速度，一邊回應「這麼年輕的媽媽？我信你個鬼！」

兒子後來也用訪問的方式，詢問母親「發表一下，40歲穿婚紗的感言」。該名母親也表示「非常的激動」。這時候化妝師才露出訝異的神情，詢問「真的是你媽？」男子也笑著不斷的強調「她真的是我媽媽」。

最後在化妝師完工後，該名女子也看著鏡子中的自己，讚嘆的表示「活了40年了，終於美了一把」。不少網友在看到這段影片後，也紛紛留言表示「確實漂亮啊」、「願天下媽媽們都青春永駐」、「保養好一點，再化個妝，40歲看起來20多歲也不難」、「40多了這樣的狀態有點誇張」、「這幾歲結的婚啊？」、「兒子長著急了」、「兒子的笑聲太開心了，又感覺特別搞笑」。

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