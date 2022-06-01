北科大校友捐贈3千劑快篩　校方轉贈4鄰里1200劑共同抗疫

▲北科大校友捐贈3千劑快篩及防疫物資給母校北科大。（圖／北科大提供）

記者許敏溶／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，有鑑於快篩試劑不足，台北科技大學30餘位校友合資約70萬元，捐贈3千劑快篩試劑與防疫物資給母校北科大，北科大因為備足防疫量能，轉而捐贈鄰近的4個里共1200劑快篩試劑，希望攜手鄰里共同對抗疫情。

國內疫情仍處於高峰期，由於前陣子快篩試劑不足，北科大管理學院EMBA校友會、桃園市北科大EMBA校友會共計30多位熱心校友，合力集資約70萬元，捐贈三千劑快篩劑及潔手皂、抗菌噴霧劑等防疫物資給母校北科大。

北科大校長王錫福指出，近期疫情升溫，校方已獲得教育部配發足量的快篩試劑，這次再獲得EMBA校友會捐贈防疫資源，感謝校友們對母校關愛與付出，學校也盼善盡大學社會責任，致贈校園週邊的民輝里、昌隆里、朱園里、梅花里快篩共1200劑，希望將實質資源分享給週邊鄰里居民，為經濟弱勢民眾提供需要時可自我檢測的安心物資。

▲北科大捐贈1200劑快篩給附近鄰里，一起抗疫。（圖／北科大提供）

北科大表示，目前校內快篩試劑量能充足，根據教育部規定，發給校內密切接觸者居隔期間每人3劑、自主應變每人1劑，另也提供東校區宿舍、新北宿舍、南港宿舍管理及總務處清消人員使用，截至5月底為止，已發放超過1300劑。

▲北科大與民輝里合作在懷生國宅發放快篩。（圖／北科大提供）

接受捐贈的民輝里里長陳威禎指出，里內懷生國宅的低收入、中低收入住戶多，北科大捐贈的快篩有如及時雨，可與近日企業捐贈的便當一起發放，共同服務弱勢；而昌隆里里長王志剛也感謝北科大支援社區的篩檢量能，造福里內需要的弱勢族群及獨居長者們，北科大師生也在各種節慶中參與社區藝文活動，並積極規劃里內的香草花園，帶來植物療癒氛圍。