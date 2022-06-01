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TVBS歡樂台節目妨害兒少身心健康、節目廣告未區隔　NCC罰80萬

▲▼國家通訊傳播委員會111年6月1日第1017委員會議審議核處節目一覽表，台灣藝術台「母娘慈悲」、VBS 歡樂台「11 點熱吵店」（圖／NCC）
▲TVBS 歡樂台「11 點熱吵店」違反不得妨害兒少身心健康與節目廣告未區隔規定，NCC核處80萬元罰款。（圖／NCC）

記者陳世昌／台北報導

NCC(通傳會)1日決議核處《TVBS歡樂台》「11點熱吵店」節目與《台灣藝術台》「母娘慈悲」節目，違反衛廣法規定，各核處80萬元、20萬元。

NCC說明，《TVBS歡樂台》「11點熱吵店」節目內容設計來賓抖動身體部位及具性暗示之情節等，違反不得妨害兒童或少年身心健康規定，且於節目中宣傳特定產品，依法予以核處80萬元罰鍰，併請業者針對節目製播人員及主持人辦理性平及法遵教育訓練。

《台灣藝術台》「母娘慈悲」節目，刻意影響節目內容編輯、直接鼓勵購買置入廠商產品，違反置入性行銷規定，予以核處20萬元罰鍰。

▲▼國家通訊傳播委員會111年6月1日第1017委員會議審議核處節目一覽表，台灣藝術台「母娘慈悲」、VBS 歡樂台「11 點熱吵店」（圖／NCC）
▲《台灣藝術台》「母娘慈悲」節目內容違規，NCC予以核處20萬元罰鍰（圖／NCC）

除以上違規罰款之外，NCC另有3件節目內容發函改進：

一、TVBS新聞台110年6月1日播出「午間12.13新聞」節目，報導有關民間可否自行採購新冠肺炎疫苗，考量相關報導影響政府施政及民眾權益，函請業者就下列事項改進：報導內容多方比對，以提升報導正確性，且不同觀點之報導，其內容篇幅與時間長度應合乎比例原則。

二、TVBS台110年7月7日播出「地球黃金線」節目，函請業者改善事項：呈現多款汽車時，相關介紹不宜集中於特定品牌，避免有節目與廣告未區隔之虞。

三、緯來電影台110年7月10日「角頭-浪流連」節目，函請業者改善事項為：電影雖列為輔15級，惟考量電視深入每個家庭，劇中吸毒片段過於詳細清楚，應調整加註警示訊息，提醒觀眾注意。
▲▼國家通訊傳播委員會111年6月1日第1017委員會議審議核處節目一覽表，台灣藝術台「母娘慈悲」、VBS 歡樂台「11 點熱吵店」（圖／NCC）
▲NCC（通傳會）6月1日核台灣藝術台「母娘慈悲」、VBS 歡樂台「11 點熱吵店」違規節目罰款。（圖／NCC）

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