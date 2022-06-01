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有線電視跨界合作！客廳就是圖書館、上進修課程

▲▼有線電視跨界合作！客廳就是圖書館（圖／北都提供）
▲有線電視跨界合作！客廳就是圖書館（圖／北都提供）

記者陳世昌／台北報導

有線電視除了看新聞和電視節目，還可以把整個國家圖書館或是線上教學課程直接搬到家中。其中「北都TaipeiNet」6月1日起，透過LINK TV機上盒「國圖到你家」APP，就能和家人一起閱讀多樣豐富數位電子書；中嘉與麥奇數位合作，線上課程供上班族在職進修、自主學習，內容橫跨職場技能、商業理財、語言學習等。

▲▼有線電視跨界合作！客廳就是圖書館（圖／北都提供）
▲有線電視跨界合作！客廳就是圖書館，有各種電子書。（圖／北都提供）

北都TaipeiNet指出，「國圖到你家」APP服務是由國家圖書館提供適合全家人閱讀的內容，而且完全免費不須註冊帳號登入就能使用，強調用戶不需出門，只要在家中透過安卓機上盒，就能使用國家圖書館所提供的數位服務內容；其中包含了兒童、藝術文物、自然生態等多種主題，另外也有提供互動電子書及影音，繪本配有旁白、動畫或互動遊戲。

中嘉寬頻繼去年疫情期間，協助縣市政府課程上架至隨選視訊，今年度再攜手麥奇數位打造的「微職人」將於6月9日登場；「tutorJr單字小學堂」則是即日起上架。用戶但需透過遙控器點選機上盒頁面於隨選視訊專區付費訂購。
▲▼有線電視跨界合作！客廳就是圖書館、上進修課程（圖／中嘉提供）
▲有線電視跨界合作！客廳也可上進修課程（圖／中嘉提供）

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