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被舞蹈耽誤的作家？林懷民寫「最後一本書」：像整理遺產

▲▼林懷民新書《激流與倒影》寫創造風起雲湧的「雲門現象」背後私密故事。（圖／記者林育綾攝）

▲林懷民新書《激流與倒影》寫創造風起雲湧的「雲門現象」背後私密故事。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

雲門舞集創辦人林懷民曾在14歲於報紙副刊發表過一篇小說，可說是非常早慧的作家，後來投筆從舞，忙於巡演國際，文字作品不多，但偶爾發表文章總是驚豔文壇。如今他在疫中居家時整理「最後一本書」，形容自己「好像在整理遺產」；時報出版董事長趙政岷更打趣讚他是「被舞蹈界耽誤的作家」。

▲▼林懷民新書《激流與倒影》寫創造風起雲湧的「雲門現象」背後私密故事。（圖／記者林育綾攝）

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▲林懷民透露，疫中居家整理這「最後一本書」，覺得像在清理遺產。（圖／記者林育綾攝）

林懷民在14歲發表第一篇小說、21歲出版的《蟬》，至今仍是華人世界必讀的長銷傑作。26歲創辦雲門舞集，成為國際級的編舞大師，讓世界看見台灣。長達半世紀的生命，他編了許多舞，卻惜墨如金，但偶爾發表的文章，屢屢驚豔文壇。

林懷民透露，疫中居家整理這「最後一本書」，覺得像在清理遺產，期間看到烏克蘭和俄羅斯交戰，世界回到冷戰時代，讓他深感挫折，一度想取消出版計劃；後來想起俞大綱當年聽到他想解散雲門，拍桌怒斥的往事，才回心轉意。

他也說，自從於雲門舞集退休後的人生，唯一工作就是「整理遺產」，最後發現自己的遺產不多，總共4個USB、兩三本書。

▲▼林懷民新書《激流與倒影》寫創造風起雲湧的「雲門現象」背後私密故事。（圖／記者林育綾攝）

▲《激流與倒影》還重現了許多「文化大師」的身影，可說是記錄台灣文化發展的近代史。（圖／記者林育綾攝）

《激流與倒影》可說是「文青小林」到「編舞家老林」的人生代表作，是天才小說家＋國際級編舞家的人生歲月。精選林懷民25篇散文，由時報文化出版，內容寫他創造風起雲湧的「雲門現象」背後私密故事，也寫到關於台灣舞台技術艱苦的成長；書中還重現了許多「文化大師」的身影，可說是記錄台灣文化發展的近代史，包括感念葉公超、俞大綱苦心培養晚輩的情懷，還有吳美雲創辦漢生雜誌，影響台灣出版界數十年的精采歷程。

▲▼林懷民新書《激流與倒影》寫創造風起雲湧的「雲門現象」背後私密故事。（圖／記者林育綾攝）

▲林懷民認為外界不應拿他和鄭宗龍比較。（圖／記者林育綾攝）

由於林懷民退休後，將雲門舞集藝術總監位置交棒給鄭宗龍，被問及對他的表現看法？林懷民說，鄭宗龍非常努力，作品拿到歐洲也絕對不輸人，但也表示，「很多人愛拿我們比較，可是我跟他是不同年代的人，不能拿我退休前的作品和他40多歲時期的作品來比」。

他說，「我覺得他非常棒，只希望他能輕鬆一點」，然而他也明白，年輕人想趁機拼一點很正常，因此如何拿捏拼命和放鬆之間的平衡，才是學問。林懷民也認為，「每一個時代的年輕人，都有他們的資源和挑戰，方法也都不一樣」，好比當年他們只能手寫來寫作，如今則普遍使用電腦。

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