最好吃繪本《麵包國王》台灣上市　吐司造型「讓小孩想偷咬一口」

▲上誼文化將最好吃繪本《麵包國王》引進台灣，希望台灣讀者也想分享滿滿的幸福感。（圖／上誼出版社提供）

記者許敏溶／台北報導

廣告界大獎得主、日本電通藝術總監江口里佳首次跨足繪本創作，結合時尚設計專長，做出前所未有的麵包繪本《麵包國王》，全書不只外觀像吐司，連封面也有吐司般柔軟的質地，孩子可能會想要拿起來偷偷咬一口，台灣則剛剛上市中文版，希望打開後更會讓人有滿滿幸福感的繪本，也能讓台灣讀者一起分享。

《麵包國王》繪本由上誼文化爭取授權與出版，總編輯劉維中表示，《麵包國王》在上市之前，日文版經由部落客口耳相傳，早有讀者希望台灣也能推出中文版，但這套書看似簡單，但因日本嚴格把關，要確保中文版和日文版品質一致，從爭取到實際出版歷時將近一年，並經過數次打樣，最終獲得作者和出版社首肯。

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▲《麵包國王》繪本外觀就像土司，打開後有滿滿的幸福感。（圖／上誼出版社提供）

上誼文化表示，江口里佳任職於日本最大廣告公司，過去得過日本和英國的廣告和設計大獎，生活中也是一位創意無限的媽媽，經常用親手設計的造型蛋糕為兒女慶生，她的作品中總是讓人看了會心一笑，而《麵包國王》系列總共三本，吐司造型不僅打破讀者對繪本的想像，每本故事結尾，國王總是要感嘆「麵包果然還是拿來吃就好了！」，聽起來也充滿哲理，大人和小孩讀過後想必會因生活經驗差異而有不同的領悟。

▲▼上誼文化將最好吃繪本《麵包國王》引進台灣，希望台灣讀者也想分享滿滿的幸福感。（圖／上誼出版社提供）

劉維中指出，《麵包國王》繪本的吐司皮是選用無毒EVA材質染色製成，不僅顏色和質感像真的吐司，形狀切割和貼工更被要求幾近完美，不能過寬、過窄或歪斜，實際生產時曾有困難但也克服，最特別在於，本身不只是繪本，更充滿療癒感，可愛造型擺在書桌上、辦公桌上或是床頭都毫無違和感，打開後更會讓人有滿滿的幸福感。

上誼文化表示，台灣版獲得作者同意，獨家贈送吐司造型「麵包國王杯墊」，希望讀者品嚐麵包書之餘，不僅帶來更多的想像和創意，也能讓喜悅的心情瞬間像麵包一樣膨脹起來。