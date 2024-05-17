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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小英8年／3張圖看「十大政治事件」　風雨改革路仍有未竟之業！　

▲總統蔡英文國慶大典致詞,馬英九。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

總統蔡英文執政8年任內，推動多項改革，儘管兩岸依舊冷凍，區域緊張情勢攀升，但台灣也逐漸走向國際被世界看見。《ETtoday新聞雲》推出系列報導，盤整過去8年的10大事件，跟讀者回顧並解析對後續的政治影響，同時一起向小英時代告別。

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文520即將卸任，回顧這8年，台灣歷經很多的挑戰與變化，世界局勢也有翻天覆地的轉變。台灣第一位女總統，自上任後，便飽受黨內外「大老們」指指點點，施政也是跌宕起伏，而推出的各項改革，有焦慮、有陣痛，但是風風雨雨的8年，蔡英文也亦步亦趨帶著台灣走上轉型之路，跟著台灣人一起負重前行。不過蔡英文雖然為繼任的賴清德奠定了不少國家建設基礎，但有關能源政策、居住正義、司法改革、青年低薪等問題，依舊是賴清德要面對的挑戰！

蔡英文卸任前夕，《ETtoday新聞雲》彙整過去8年的10大事件，包括點燃軍公教團體上街抗爭的怒火，卻解決馬政府時代就想著手處理的「年金改革」；而本來不在規劃期程內的「一例一休」修法，引爆綠營既有支持勞工團體的反彈，蔡英文的執政起手式，就是在多重戰場、各種抗爭下揭開帷幕。

▼蔡英文8年任內，十大事件與政治影響。（圖／記者陶本和製表）

▲▼蔡英文8年任內，十大事件與政治影響。（圖／記者陶本和製表）

接著，為了強化內需市場動能，蔡英文規劃「前瞻基礎建設」，耗資8800億元；只是該計畫透過「特別預算方式來規劃，這讓台灣特別預算常態化的問題浮現，在野陣營藉此在立法院掀起激烈抗爭，透過丟水球、撒麵粉的方式表達不滿，而「8800億」標籤化的數字，更成為後來每一次選戰，在野黨攻擊標靶。

蔡英文任內也積極推動能源轉型政策，但碰上815全台大停電之後，舉凡地方上有小規模停電事件，就會被各界放大檢視，並且將此議題衍伸成「缺電」、「能源政策錯誤」等討論，而「核電」的使用再次成為每次選舉攻防的焦點之一。預料賴清德上任後，同樣也要面對能源政策的挑戰。

至於「同性婚姻」，蔡英文面臨黨內外極大的壓力，尤其黨籍區域立委，即將面對2020年區域立委改選，反彈力道之大。不過，當時在行政院長蘇貞昌強力推行下，台灣成為亞洲第一個、世界第二十七個承認同性婚姻的國家；而且在2020年大選中，支持同婚的廣大年輕族群，也成為蔡英文重要的支持力量。

▼蔡英文8年任內，十大事件與政治影響。（圖／記者陶本和製表）

▲▼蔡英文8年任內，十大事件與政治影響。（圖／記者陶本和製表）

在「外交」與「兩岸」方面，蔡英文任內丟失10個邦交國，而外交部長吳釗燮更被嘲諷是「斷交部長」；這也迫使台灣在外交政策上轉向，強化經營民主友盟國家的關係；尤其是「台美關係」，更寫下史上最好的紀錄，但是在美國時任眾議院議長裴洛西訪問台灣後，也引起中共的不滿，發射數枚導彈威嚇，軍機艦等軍事侵擾也常態化。

蔡英文任內的兩岸關係更不用說，無非是陷入冰點，官方毫無溝通管道，這也成為每一次選舉在野黨攻擊的重點。不過，兩岸議題每次在選舉時，最後卻又變成民進黨的紅利。回顧2019年，中國國家主席習近平發表告台灣同胞書，同年發生香港運動，替蔡英文的選情推波助瀾，還寫下817萬票的歷史紀錄。

在2020年選戰結束後，全球發生「新冠疫情」，台灣的防疫表現備受世界矚目，時為衛福部長的陳時中因防疫有功，被封為「鋼鐵部長」；但是，這場防疫戰只打了半場的好球，後來疫情升溫，加上國際疫苗採購與高端疫苗等爭議，讓在野黨成功突圍；2022年九合一選戰，陳時中參選台北市長後，更是深陷在防疫與疫苗議題，最終以慘敗收場。

至於「國防」方面，蔡英文任內提高國防預算，也讓對美的軍事採購常態化；同時，為了提高國防自主能力，推動國艦國造、國機國造，提高韌性也扶持國防產業的發展量能；而建軍方面，她從防禦裝備、武器、計畫、兵役制度，逐一進行盤整，她雖然是沒有當過兵的三軍統帥，但後來被認為是史上最關心軍人的總統。

▼蔡英文8年任內，十大事件與政治影響。（圖／記者陶本和製表）

▲▼總統蔡英文任內10大事件。（圖／記者陶本和製表）

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