　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園首例「腸病毒感染併發重症」個案　衛生局籲家長提高警覺

▲桃園市近日出現首例腸病毒感染併發重症個案，衛生局籲請幼托機構應教導幼兒或學童做好個人衛生。（圖／桃市衛生局提供）

▲桃園市近日出現首例腸病毒感染併發重症個案，衛生局籲請幼托機構應教導幼兒或學童做好個人衛生。（圖／桃市衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市5月16日出現確診腸病毒感染併發重症個案，衛生局指出，個案為7個月大男童，於4月29日出現發燒赴醫看診，翌日因出現肢體不協調、喉嚨紅疹轉院至林口長庚醫院就醫，5月1日手腳出現紅疹且食慾不佳，醫師懷疑為腸病毒感染併發重症通報採檢，經疾病管制署檢驗確認感染腸病毒克沙奇A2型，個案經住院治療後健康狀況趨於穩定，目前已出院返家休養。

桃市衛生局表示，根據疾管署監測資料顯示，上週（5月5日至5月11日）全國門急診就診計17,895人次，較前一週（16,564人次）上升8.0%；其中桃園市門急診就診為2,505人次，為近十年來同期最高；近期實驗室監測顯示腸病毒持續於社區中活動，檢出以克沙奇A型為主，且社區亦已出現腸病毒71型及D68輕症個案，須持續注意學幼童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局提醒，腸病毒疫情已進入流行期，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，家中幼童如感染腸病毒，應在家休息避免與其他幼兒接觸，防範交叉感染，若幼兒遭受感染後一週內需特別留意身體狀況，一旦發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、「持續嘔吐」或「呼吸急促或心跳加快」等腸病毒重症前兆，應立即送往桃市5家腸病毒重症責任醫院，包括林口長庚醫院、聖保祿醫院、衛福部立桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院等就診，以掌握黃金時間治療，讓病童獲得妥善治療，以降低重症發生機率。

衛生局強調，民眾及教托育機構應教導家中幼兒及機構內學童做好個人衛生，落實正確洗手五步驟（濕、搓、沖、捧、擦）及洗手五時機（進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後洗手），針對孩童常接觸之門把、桌椅與玩具定期以500ppm漂白水（市售漂白水1：100稀釋）進行環境擦拭消毒，可有效避免病毒傳播。民眾若有相關問題，可至衛生局網站腸病毒專區查詢，亦可撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033355洽詢。

 【更多新聞】

全世界都等你一個 國3北上緊急全線封閉為攔逆向車

天兵警察愚人節把自己尿「拿給毒蟲送驗」　記過停職還被判刑

變態男「手機放踏板」偷拍短裙女騎士　還彎腰喬角度...下場曝

 

 

ET快訊
巫苡萱炸出「渾圓半球」！放送男友視角照
鍾佳濱用柔道禁招「雙腿刈」撂倒女立委！黑帶好手震驚
陸女「身穿紅衣」百貨公司墜亡！PO千字文痛訴：化成厲鬼報仇
韓國瑜請「已送醫」綠委發言　綠營炸鍋：在台大怎麼發言？
快訊／台文館、廠商抄襲！陸繪師要告了
「立法院大戰」再成國際笑柄　路透：台灣是暴躁的民主國家

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Toyz入獄還有新影片　「偉健除三害」讓粉絲喊尊敬：哏開到自己身上

快訊／台文館、廠商抄襲又造成網暴！陸繪師要告了

不用再水煮！老饕曝水餃「美味煮法」驚呆全場：太聰明了

約到溫柔男！妹子一直被戳　摘眼罩大哭「被金針菇騙砲」

12星座一周運勢！獅子有偏財　天蠍桃花綻放

高雄出現今年首例日本腦炎死亡病例　屏東衛生局籲做好防蚊措施

獨／加拿大美國記者採訪921地震　25年後重回台灣...尋找影中人

19人擠3坪浴池！「前胸貼後背」超尷尬畫面曝　北市公園處回應了

青龍年下半年將暴富！專家點名「5生肖」準備發大財

一堆人都做錯！　環境部：看到蟑螂千萬不能打

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

美國試乘無人計程車！　智能駕駛全程安穩通行

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

日男變身「阿拉斯加犬」　搖尾巴＋嘴開合超逼真

鶴The Crane不小心撕破金曲入圍獎單　緊張搶救：拼回來了XD

金曲35幕後／陳子鴻曝他們是遺珠　蔡依林入圍作曲人「歌很好聽」

Toyz入獄還有新影片　「偉健除三害」讓粉絲喊尊敬：哏開到自己身上

快訊／台文館、廠商抄襲又造成網暴！陸繪師要告了

不用再水煮！老饕曝水餃「美味煮法」驚呆全場：太聰明了

約到溫柔男！妹子一直被戳　摘眼罩大哭「被金針菇騙砲」

12星座一周運勢！獅子有偏財　天蠍桃花綻放

高雄出現今年首例日本腦炎死亡病例　屏東衛生局籲做好防蚊措施

獨／加拿大美國記者採訪921地震　25年後重回台灣...尋找影中人

19人擠3坪浴池！「前胸貼後背」超尷尬畫面曝　北市公園處回應了

青龍年下半年將暴富！專家點名「5生肖」準備發大財

一堆人都做錯！　環境部：看到蟑螂千萬不能打

前刑事局副局長涉當「詐騙集團顧問」　檢裁定60萬交保

立院打架到底在吵啥？王婉諭解釋了：最該改革的是傲慢心態

臺東市連續兩起嚴重車禍　警方強力執法取締85案

林可彤出國大病！痛到整夜未眠「抱小孩老公爆哭」：真的壓力太大

大陸新創電動車廠「零跑正式進軍歐洲」！首波2款新車現正籌備中

Toyz入獄還有新影片　「偉健除三害」讓粉絲喊尊敬：哏開到自己身上

快訊／味全第7局海灌7分　8比1中斷富邦3連勝

外送員車旁亂尿！竟勒死排班小黃司機　國民法官判13年半

馬國狂徒「搶衝鋒槍」進警局開戰！2警殉職　1人頭部被子彈打穿

代賴清德赴醫院探視受傷立委　潘孟安：議事攻防仍要注意安全

東京最佛系「和尚酒吧」　店內可抄經文、體驗入棺

生活熱門新聞

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

19人擠3坪浴池！「前胸貼後背」超尷尬畫面曝

LINE響鈴「無法接起來」　大票崩潰：以為手機壞掉

夫赴中出差陌生女接電話　公婆無良回

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

最正「酸菜魚闆娘」被諷：乾爹金援　限動霸氣回應了

快訊／11:49花蓮縣近海規模4.7地震　9縣市有感「最大震度2級」

兼差半套店「150人問價格」　她累翻：對男性絕望

爸買陸製水壺給兒　妻堅持「台灣製」吵翻

今飆34℃「週末天氣」出爐！　下週第3波梅雨炸雷雨

Toyz「編號3469」住3人房！新訓2周下工場　月薪曝光

更多熱門

相關新聞

臺東縣邀國衛院專家授課阻絕登革熱

臺東縣邀國衛院專家授課阻絕登革熱

天氣轉熱，夏天是登革熱好發季節，為防範登革熱疫情發生，臺東縣政府17日舉行「梅雨季節來臨，巡倒清刷，您也能做到」防範登革熱培訓活動，邀請各鄉鎮市公所、衛生所等單位參加，人數共計38名，並特別邀請與蚊子奮戰30年的國家衛生研究院博士黃旌集擔任講座，講授課程包含登革熱簡介、防治策略等，期許透過黃博士豐富的經驗分享及課程內容，有效提升各單位防範登革熱量能，讓臺東環境變得更美好。

外送發霉整盒蓋白絲噁翻！新北衛生局開查

外送發霉整盒蓋白絲噁翻！新北衛生局開查

高雄恐怖護理之家「男子被活活噎死」

高雄恐怖護理之家「男子被活活噎死」

台南長照李中岑要求訂旋轉門條款讓業務回歸衛生局

台南長照李中岑要求訂旋轉門條款讓業務回歸衛生局

台東首例境外移入登革熱個案出現

台東首例境外移入登革熱個案出現

關鍵字：

桃市首例腸病毒感染併發重症個案衛生局提高警覺

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

NONO尾隨進女廁！熊抱強揉喊：跟我打X很爽　遭電擊落跑

Toyz入獄前「只討3色照」！

高中生機票出現「SSSS」 　登機前被攔下

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

性侵少女逼賣淫雙腿刺字成蜂窩「霸道總裁」慘了

爆乳CEO疑遭換臉外流片　她蒐證喊告

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

星二代下海拍AV「錢包只剩423元」：能不能給我錢

快訊／鍾佳濱衝主席台！　正妹藍委遭飛撲從桌上摔落地面

男子與繼姪女發生20次性行為　地院判決出爐

NONO犯罪起手式曝！賓士成移動炮房　她被塞進後座性侵

黃子佼真的慘了！　律師酸爆：機率這麼低你都辦到了

快訊／00940換股開獎！增刪各21檔

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

更多

最夯影音

更多

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面