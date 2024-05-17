桃園首例「腸病毒感染併發重症」個案　衛生局籲家長提高警覺

▲桃園市近日出現首例腸病毒感染併發重症個案，衛生局籲請幼托機構應教導幼兒或學童做好個人衛生。（圖／桃市衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市5月16日出現確診腸病毒感染併發重症個案，衛生局指出，個案為7個月大男童，於4月29日出現發燒赴醫看診，翌日因出現肢體不協調、喉嚨紅疹轉院至林口長庚醫院就醫，5月1日手腳出現紅疹且食慾不佳，醫師懷疑為腸病毒感染併發重症通報採檢，經疾病管制署檢驗確認感染腸病毒克沙奇A2型，個案經住院治療後健康狀況趨於穩定，目前已出院返家休養。

桃市衛生局表示，根據疾管署監測資料顯示，上週（5月5日至5月11日）全國門急診就診計17,895人次，較前一週（16,564人次）上升8.0%；其中桃園市門急診就診為2,505人次，為近十年來同期最高；近期實驗室監測顯示腸病毒持續於社區中活動，檢出以克沙奇A型為主，且社區亦已出現腸病毒71型及D68輕症個案，須持續注意學幼童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局提醒，腸病毒疫情已進入流行期，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，家中幼童如感染腸病毒，應在家休息避免與其他幼兒接觸，防範交叉感染，若幼兒遭受感染後一週內需特別留意身體狀況，一旦發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、「持續嘔吐」或「呼吸急促或心跳加快」等腸病毒重症前兆，應立即送往桃市5家腸病毒重症責任醫院，包括林口長庚醫院、聖保祿醫院、衛福部立桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院等就診，以掌握黃金時間治療，讓病童獲得妥善治療，以降低重症發生機率。

衛生局強調，民眾及教托育機構應教導家中幼兒及機構內學童做好個人衛生，落實正確洗手五步驟（濕、搓、沖、捧、擦）及洗手五時機（進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後洗手），針對孩童常接觸之門把、桌椅與玩具定期以500ppm漂白水（市售漂白水1：100稀釋）進行環境擦拭消毒，可有效避免病毒傳播。民眾若有相關問題，可至衛生局網站腸病毒專區查詢，亦可撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033355洽詢。