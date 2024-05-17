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當了71年處男！他練就「隔離魔法師」　完全不接觸女生

他當了71年處男！55年來練就「隔離魔法師」，完全不接觸女生。（翻自《每日星報》）

▲71歲男子札威塔對女性有著強烈的恐懼。（翻自《X》）

圖文／鏡週刊

盧安達71歲男子札威塔（Callixte Nzamwita），人生活到71歲，依然還是個處男，而且長達55年來，讓自己練就「隔離魔法師」，完全不與任何一名女性接觸。

據英國《每日星報》報導，札威塔的故事近日由YouTube頻道「Arifmax」所介紹。札威塔表示，他從16歲起就下定決心，完全不接觸女性，因為「我看到女生會非常害怕，嚇死我了」。

札威塔現年71歲，至今他還是處男，而且從16歲起這55年以來，他不僅不與女生接觸，甚至進行「自我隔離」，幾乎一整天把自己關在家裡，還把屋子加裝柵欄，他的目的就是「這樣女生就沒辦法靠近我」。

札威塔長期以來對女性有所恐懼。（翻自《每日星報》）

▲札威塔用木頭和棍棒把他的家圍起來，只是「偶爾出去一下」。（翻自《X》）

附近女鄰居就說，札威塔平時也是需要吃飯跟日用品，所以村莊的女鄰居，都會好心為他提供食物與生活必需品。不過因為札威塔不接觸女生，所以看到女鄰居來，都會先躲起來，避免自己跟女生說話碰面，而女鄰居也都會配合他，直接把食物與物品丟進札威塔的屋內範圍，進行「無接觸取餐、取貨」。

報導也指出，相信札威塔是患上「女性恐懼症」（gynophobia），也有人簡稱「恐女症」。這樣的人對女性會有極大恐懼與焦慮，甚至做出不理性行為。


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