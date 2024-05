當了71年處男！他練就「隔離魔法師」　完全不接觸女生

▲71歲男子札威塔對女性有著強烈的恐懼。(翻自《X》)

圖文/鏡週刊

盧安達71歲男子札威塔(Callixte Nzamwita),人生活到71歲,依然還是個處男,而且長達55年來,讓自己練就「隔離魔法師」,完全不與任何一名女性接觸。

據英國《每日星報》報導,札威塔的故事近日由YouTube頻道「Arifmax」所介紹。札威塔表示,他從16歲起就下定決心,完全不接觸女性,因為「我看到女生會非常害怕,嚇死我了」。

札威塔現年71歲,至今他還是處男,而且從16歲起這55年以來,他不僅不與女生接觸,甚至進行「自我隔離」,幾乎一整天把自己關在家裡,還把屋子加裝柵欄,他的目的就是「這樣女生就沒辦法靠近我」。

▲札威塔用木頭和棍棒把他的家圍起來,只是「偶爾出去一下」。(翻自《X》)

附近女鄰居就說,札威塔平時也是需要吃飯跟日用品,所以村莊的女鄰居,都會好心為他提供食物與生活必需品。不過因為札威塔不接觸女生,所以看到女鄰居來,都會先躲起來,避免自己跟女生說話碰面,而女鄰居也都會配合他,直接把食物與物品丟進札威塔的屋內範圍,進行「無接觸取餐、取貨」。

報導也指出,相信札威塔是患上「女性恐懼症」(gynophobia),也有人簡稱「恐女症」。這樣的人對女性會有極大恐懼與焦慮,甚至做出不理性行為。

