反核廢水反核食　原住民聯合抗議盼日本「還我乾淨海洋」

▲日本政府去年排放福島含氚廢水，台灣沿海原住民部落擔心捕撈採集文化的傳統，會受到海水汙染影響，因此透過原住民代表在文明人權服務協會理事長張凱鈞陪同下，前往日本台灣交流協會遞交陳情書。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者蔡明華）

記者蒲世芸／採訪報導

5月16日下午超過50名原住民群眾來到松基區民活動中心，穿著傳統服飾齊聲吶喊，憂心日本東京電力公司持續排放核廢水進入到太平洋，希望喚起日方重視台灣原住民對於海洋汙染的憂慮，以及反核廢水與反核食的決心，現場包括副總頭目張天明、中和頭目江秋錦和台北市文明人權服務協會理事長張凱鈞等，一同與會表達訴求。

副總頭目張天明提到，「我們這一次抗爭的最大目的，就是想表達日本政府沒有盡到國際公約，也就是公民的責任，每個人的生命都應該是要被尊重的，不只是鄰居的生命財產，這也影響到全世界的生命財產，所以我們嚴正抗議！希望日本政府立即停止這樣錯誤的行為。」現場也提到已經向聯合國海洋事務和海洋法司單位，提交英文法律函件。

▲原住民群眾憂心日本東京電力公司持續排放核廢水，希望喚起日方重視台灣原住民對於海洋汙染的憂慮，以及反核廢水與反核食的決心。（圖／記者蔡明華攝，下同）



台灣四面環海，海岸線上的原住民族人捕撈採集等文化經濟活動，已經有千年歷史，希望全台族人行動起來，為守護海洋與傳統發聲。台北市文明人權服務協會理事長張凱鈞說，「我們今天這個訴求，最重要的就是要抗議日本政府從之前的核食進到台灣，到這一次年初竟然同意把3萬噸的核污水直接排放到太平洋，我們真的無法接受，尤其我們原住民的好朋友，現在又是原住民最重要的捕魚祭，核污水會造成整個太平洋地區嚴重的核污染。所以這一次我們文明人權協會，跟我們原住民的所有好朋友全部都站出來，希望可以喚醒台灣民眾的意識，也希望日本政府可以真心的知道，到底這樣做對台灣和國際的傷害有多麼大。」

▲來到日本台灣交流協會平和表達訴求並交付陳情書。

原住民族人牽起彼此的手圍成圈，平時在豐年祭才能看到的舞蹈，向天地表達感謝與祈福，透過部落耆老的歌聲勉勵，青年勇士整隊一步步的徒步前往日本台灣交流協會要交付陳情書，期盼族人們守護海岸的內心懇切能被聽見；來到日本台灣交流協會後，同步與相關人員進行溝通，透過平和表達訴求與陳情書的遞交，齊心守護潔淨的海洋家園。