陳智菡揭2證據「蔡英文暗崁防疫資訊」！苗博雅曬北市公文回擊了

▲北市府發言人陳智菡。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台北市政府發言人陳智菡日前怒批，總統蔡英文把重要防疫資訊「暗崁」（台語），草菅人命，遭到台北市議員苗博雅點名，要求拿出證據。對此，陳智菡31日晚間也在臉書提出2大證據，並反問「如果防疫還分藍綠不叫草菅人命，什麼才叫草菅人命？」

陳智菡5月31日在臉書表示，第一個證據是雙北疫情在4月初開始升溫時，蔡英文4月6日召開官邸防疫會議，卻刻意略過當時確診數最多的雙北，只找綠營縣市首長、前後任副總統以及陳時中、張上淳、周志浩等人討論防疫事宜，會議上透露「COVID-19疫情即將在台灣廣泛社區大流行」、中央即將要徵用快篩劑等，但這些資訊卻並未與其他未受邀縣市同步。

陳智菡揭露第二個證據指出，根據她掌握到的資料，今年4到5月，指揮中心每周內部會議簡報「 對國內疫情的總結與建議」中，已經評估台灣單日「死亡數可能新增數百例」、「低推估住院人數可達一天1500-3000人」、「建議加強口服抗病毒藥物的可近性，降低疾病嚴重度以及其他疾病超量死亡數」…等簡報內容。

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）

陳智菡透露，這些針對如何防止疫情擴散、如何降低死亡率的建議，應該在4月26日總統視察指揮中心時面報、或於每周定期書面呈報給總統，但中央卻遲至5月下旬才願意放寬口服抗病毒藥物的給藥條件，導致許多人錯失了黃金醫治時間，連續幾日死亡數破百、居高不下。

陳智菡直言，苗博雅若是不相信，不妨直接去問問指揮中心她所寫的這些評估報告與建議內容是否為真，若是真的，「為何這麼多防疫資訊不能公開、透明、一致地提供各地方？」她表示，自己很認同苗博雅在議場上所說「誠實是跨越黨派的價值」，但她也想問，「保護人民性命，算不算跨越黨派的核心價值？如果防疫還分藍綠不叫草菅人命，什麼才叫草菅人命？」

對此，苗博雅5月31日深夜也在臉書解釋所謂「證據」的意思，並稱她在5月25日向北市衛生局詢問，「蔡英文是否曾隱匿重要防疫資訊不告知本市防疫人員？」台北市政府回覆，「109年1月20日衛生福利部宣布成立『嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心』以來，相關重大防疫政策，皆透過防疫記者會公開說明並函文至各地方政府，以利防疫人員執行。疫情防治係透過中央與地方共同合作、相互配合來執行，以有效及迅速反應，並即時阻斷傳播鏈，保護民眾健康。」

▲苗博雅公布北市府公文。（圖／翻攝自Facebook／苗博雅 MiaoPoya，點圖可放大）

苗博雅強調，陳智菡的人證就是她自己，沒有提出任何親身見聞根據，很高機率只是「聽說」，也沒有實際提出任何資料，證實她所掌握資料的真偽，這兩者加起來根本無法指控國家元首隱匿疫情、草菅人命，柯文哲市長和黃世傑衛生局長甚至不知道被暗崁的資訊是什麼，「政府發言人應該講事實，不該虛構，不該製造恐慌。台北市不需要虛構故事的發言人，我想這個立場應該是不分藍綠。」

苗博雅直言，陳智菡發言人的臉書言論，連柯文哲都公開說沒在看，能否代表台北市政府立場已然引起市民懷疑，「我給了一星期的時間，還是請用正式公文回覆，想好再出手，對歷史負責吧。」

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