快訊／梅雨鋒面今逼近！6縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

梅雨鋒面今日稍微靠近台灣，各地降雨機率較高，中央氣象局稍早發布大雨特報，提醒部分縣市嚴防大雨或劇烈天氣。

氣象局表示，鋒面接近及西南風影響，易有短延時強降雨，今(31)日北部、東北部及東部山區有局部大雨發生的機率，西半部地區亦有局部較大雨勢發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

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氣象局簡任技正伍婉華表示，今日鋒面接近，是未來一周天氣最不穩定的一天，今晨桃園以北、基隆北海岸已開始下雨，中南部、花東可見陽光，明顯雨勢將集中在中午過後發展，各地山區、大台北、宜蘭有局部大雨，北部山區、東北部山區、大台北有局部豪雨，伴隨短時強降雨、雷擊強陣風等，今晚降雨就會緩和。

▲今日天氣不穩定，午後降雨明顯。（圖／記者李毓康攝）

明天鋒面離開，西南風影響的天氣將持續到端午連假，明日到週五水氣較少，清晨到上午中南部有短暫陣雨，其他各地白天可見陽光，午後大台北、東北部、東部、各地山區有局部雷陣雨伴隨局部大雨，週末兩天水氣較多，西南部整天有雨，北部、東部則有午後陣雨。

未來一週氣溫暖熱，尤其不下雨的時候較為悶熱，中南部34到35度，台東33度，北部、東北部、東部30到31度。另未來幾天山區都持續有較大雨勢，下週二鋒面再度接近，各地降雨機率會再提高。