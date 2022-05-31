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5G大電量萬元有找新機！Redmi Note 11S 5G明日開賣

▲Redmi Note 11S 5G。（圖／小米提供）

▲Redmi Note 11S 5G。（圖／小米提供）

記者陳俐穎／綜合報導

小米台灣於今日宣布推出5G版本的Redmi Note 11S 5G，支援5G雙卡雙待，讓用戶能隨時以高效、智慧的方式與世界連接，同時提供5000萬像素三鏡頭、5000mAh大電量33W Pro快充、6.6吋90Hz FHD+大螢幕。

Redmi Note 11系列多次將旗艦規格導入中階機種，例如中階首款擁有120W HyperCharge的Redmi Note 11 Pro+ 5G與中階首款配備一億像素相機的Redmi Note 10 Pro等。

Redmi Note 11S 5G搭載MediaTek Dimensity 810處理器，支援5G雙卡雙待，採用優異的6奈米製程，並配備速度高達2.4GHz的八核心處理器。提供33W Pro的高效快充功能，不到一小時即可滿電，搭配內建5000mAh大容量電池，以及MediaTek 5G UltraSave省電技術，實現更低的耗電量，最高可支援170小時音樂播放、26小時通話、22小時影片觀看、12小時的遊戲。

▲Redmi Note 11S 5G。（圖／小米提供）

▲Redmi Note 11S 5G規格對照。（圖／小米提供）

搭載6.6吋FHD+打孔螢幕，配備90Hz螢幕更新率及250Hz觸控採樣率，提供更流暢的螢幕表現。並且配備5000萬像素AI三鏡頭以及1300 萬像素前鏡頭，無論拍攝景物、自拍，拍照零失誤。

Redmi Note 11S 5G提供午夜黑、星空藍、暮光藍三種配色，6GB+128GB售價新台幣7,999元。將於6月1日起於指定通路開賣，

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