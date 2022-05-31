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不能隨到隨打！中正紀念堂兒童BNT接種站明開打　需網路預約

▲台中兒童BNT今天提前開打。（圖／台中市教育局提供）

▲兒童BNT疫苗陸續開打。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

國內已開放5~11歲兒童施打新冠疫苗，中央也協助地方設置6大接種站，其中台北榮總也在中正紀念堂駐點接種。北榮表示，接種不開放現場、電話及臨櫃預約掛號，需到北榮網路預約

北榮在6/1～6/5在中正紀念堂第三展廳，開設兒童BNT疫苗接種站，提供基礎第一劑接種。北榮提醒，接種前需至網站預約，不開放現場、電話及臨櫃預約掛號，並需由家長（監護人或關係人）陪同，並提供家長簽署同意書，經醫師評估接種。另外，確診者康復3個月後才能接種疫苗，居家檢疫、居家隔離、自主防疫或自主健康管理者，請勿前來。

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北榮中正紀念堂兒童BNT疫苗接種相關資訊如下：

接種地點：中正紀念堂第三展廳（請由信義路側大忠門進入,近捷運東門站3號出口）
接種日期：111年6月1日至6月5日
接種時間：上午08：30至下午17：00。請於16:30前完成報到，逾時不候。（超過下午16:30未完成報到者視同放棄，請勿前來）
接種資格：5歲以上至未滿12歲之兒童，須由家長（監護人或關係人）親自陪同，且提供簽署完整之家長同意書才可接種。（同意書下載網址：https://reurl.cc/7DbEg9
接種廠牌：BNT疫苗（兒童劑型）
掛號方式：臺北榮總網路預約（不開放現場、電話及臨櫃預約掛號）
掛號網址：https://reurl.cc/M0M2DK

▲▼北榮6/1起於中正紀念堂兒童BNT疫苗接種，開放網路預約。（圖／北榮提供）

▲北榮於中正紀念堂設置的兒童BNT接種站，6/1起開打。（圖／北榮提供）

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