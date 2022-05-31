照顧癱兒36年！花蓮彭記妹獲十大傑出愛心媽媽慈暉獎

▲花蓮萬榮村彭記妹女士（坐輪椅）榮獲全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎，花蓮縣政府頒贈紅榜恭賀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府社會處處長陳加富於30日前往萬榮村代表縣長親自頒贈紅榜及慰問品祝賀榮獲台灣無障礙協會全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎得獎人彭記妹女士。

台灣無障礙協會為創辦人林俊福先生為現任台灣無障礙推廣協會理事長，於民國84年起，匯集了一群關注身障議題有志之士，以建立無障礙生活環境為目標，開創了台灣無障礙協會。這是以「無障礙」做為行動目標的組織，目的就是讓身心障礙者能夠走出來自立自強，連續29年舉辦全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎，喚起社會大眾對身心障礙者及其最大後盾母親的重視與感念。

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彭女士現年88歲，共育12名子女，其配偶為牧師，虔誠基督信仰深刻影響家庭教育，夫妻倆身體力行，與人為善。在物資匱乏的年代，彭女士長期操持繁重家務外，種菜、蓄養禽畜，以開源節流之餘，並時時分享給部落的族人。充分彰顯了基督大愛的精神，也體現了太魯閣族人的樂觀天性。

愛子賴約翰於1986年因一場車禍意外，造成下肢癱瘓。從此彭記妹夫妻凡事親力親為，承擔起照護重任。賴約翰憶起母親每2小時協助翻身、身體清潔、備餐，就這樣默默守在身邊數十餘載，中間還抽空打理菜圃，縱使晚上仍不得安歇。每當夜不成寐便動手織布，賴約翰床邊擺放了一條已使用20餘年彭女士親手織的大被子，暖暖心意溢於言表。

社會處處長陳加富表示相當推崇台灣無障礙協會舉辦慈暉獎表揚活動，與大家分享彭女士最堅毅又柔情的母愛。花蓮縣政府除積極推動長照2.0各項居家式及社區式照顧服務，並結合花蓮縣家庭關懷協會、財團法人一粒麥子社會福利基金會及財團法人門諾社會福利基金會等3個單位，於本縣北、中、南區設置家庭照顧者支持服務據點，提供家屬關懷訪視、到宅照顧技巧指導、照顧知能訓練課程、支持性團體及個別心理輔導等多元服務，期許在漫長的長期照護之路上，如同彭女士在每個守護子女的夜裡，細細編織起綿密、溫暖的照護網，陪伴著每個使用長照服務之身心障礙者之家庭。