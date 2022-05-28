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老媽裝消毒水！帶出門「一噴怪怪的」　他見真相崩潰：有病喔

酒精噴食物外包裝。（圖／記者周姈姈攝）

▲拿媽媽準備的「消毒水」一噴，真相傻眼了。（示意圖／記者周姈姈攝）

網搜小組／劉維榛報導

「號稱能消毒的符水！」一名女網友爆笑表示，最近友人來抱怨，媽媽在家放了一瓶「消毒水」，他便帶著它出門，殊不知噴出來的液體怪怪的，完全沒有酒精味道。友人回家後詢問此事，結果媽媽回應是「符水」，氣得友人怒罵「有病喔？」文章曝光後，也有苦主分享，「我婆婆說喝符水喉嚨就不痛了！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》分享朋友媽媽的奇葩事蹟，對話圖可見，朋友眼神死表示，媽媽日前裝了「一瓶消毒水」，讓他以為是酒精，結果帶出門後，卻發現內容物似乎是「一般的水」，想著可能是酒精放太久揮發了。

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返家後，友人向媽媽詢問瓶中的內容物，竟得到「符水」的崩潰答案，當下友人氣得質問媽媽「有病喔？消毒不用酒精，用符水？」

看著朋友媽媽無藥可救的迷信想法，讓原PO也哭笑不得直呼，「太好笑，不能只有我看到，號稱能消毒的符水！」

文章曝光後，底下引發2千名網友笑虧，「那是消業障」、「還可以順便收驚」、「口渴了...還可以拿來喝，神明有保佑」、「符水+酒精=消毒避邪」、「通常這個要三餐飯後喝才有用喔」、「搭配咒語效果更明顯」、「你沒有搭配『往生咒』，病毒不會往生啊」、「一個是物理上的消毒，一個是心理上的」。

有網友也傻眼分享自家長輩防疫謬論，「我婆婆說喝符水喉嚨就不痛了，可以睡一夜好眠不咳」、「我媽跟我說，聞熏香可以消毒外在的空氣」、「我還聽過用高粱酒噴喉嚨的」。

▼友人氣炸了。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

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